Amaia reaparece con el look que querrás este invierno, y es MADE IN SPAIN

viernes 05 de noviembre de 2021 , 12:22h

La intérprete, que se ha convertido en referente de estilo por su particular visión de reinterpretar looks retro en propuestas actuales, reaparició anoche con este dos piezas de JCPAJARES en los premios ICON.



La cantante lució este conjunto compuesto por una americana crop-top de hombros XL y mini-falda perteneciente a la nueva colección ANNUAL 21 . 22. Piezas realizadas en tejido de sastrería, de patrón cruzado y rematadas por botones forrados.



Look que pronto estará disponible en la tienda online de la marca y también en físico, bajo cita previa, en su taller.



JCPAJARES es una de las marcas jóvenes favoritas de nuestro país entre las celebs; desde las ex-concursantes del talent que las catapultó al éxito como Aitana o Amaia, pasando por Ester Expósito, Rosalía, Nathy Peluso y Tini o street stylers como Tine Andrea y Madame de Rosa.