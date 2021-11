La Sierra Norte entrega 3.300 firmas reclamando más y mejores servicios de autobús

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 05 de noviembre de 2021 , 12:14h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino (1.500); el alcalde de Mandayona, Oscar Relaño (400), y una representante vecinal de la comarca, Lorenza Gómez (1359), fueron recibidos ayer por la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Mercedes Gómez, a quien le hicieron entrega de cerca de 3.300 firmas reclamando tres mejoras en la línea de autobús 34 (Madrid-Sigüenza-Atienza) gestionada por SAMAR a través de concesión estatal para restablecer en la comarca un servicio mínimo que dé facilidades a los vecinos de la Sierra Norte, especialmente a los mayores.



Guadalajara. 5 de noviembre de 2021. La alcaldesa de Sigüenza y presidenta del Grupo de Acción Local ADEL Sierra Norte, María Jesús Merino, fue recibida ayer en la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, junto al alcalde de Mandayona, Óscar Relaño, y a Loren Gómez, vecina de Romanillos de Atienza, por la actual subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Mercedes Gómez, con el objeto de trasladarle las reivindicaciones de Sigüenza y del resto de municipios de la Sierra Norte de Guadalajara sobre los problemas existentes con la línea de transporte por carretera 34 (Madrid-Sigüenza-Atienza) que gestiona la empresa SAMAR a través de una concesión del Estado.



En total, entregaron a la subdelegada del Gobierno cerca de 3.300 firmas de vecinos y vecinas de la comarca (1.500 de Sigüenza, 1.359 en diferentes localidades de la Sierra Norte y 400 en Mandayona), solicitando, fundamentalmente, tres mejoras en esta Línea 34.



En primer lugar, se reivindica el cambio de horario de salida, de las 6:45 en Sigüenza a las 8:00, como venía siendo habitual hasta hace poco más de un mes, cuando fue la propia Merino quien daba públicamente la voz de alarma a propósito del cambio. Con la vuelta del primer tren de la mañana a Sigüenza, ambos transportes coinciden prácticamente en horario y recorrido, por lo que, retrasándolo, se da una segunda opción a quienes deben viajar a Guadalajara o Madrid.



En segundo lugar se reivindica la vuelta del autobús de la tarde, con salida a las 16 horas de Sigüenza, suprimido durante la pandemia y cuyo servicio no se había vuelto a recuperar. “Ahora que hemos conseguido que el tren vuelva a salir de Sigüenza a las 6:50 de la mañana es fundamental que el autobús pueda tener otro horario, el que tenía antes, y no salgan los dos casi a la misma hora. Agradecemos haber recuperado ese tren, pero necesitamos que los autobuses recuperen su horario anterior y también vuelvan a salir por la tarde”, decía después de la entrega de firmas María Jesús Merino.



Por último, los portavoces de la Sierra Norte reclaman la mejora del servicio a demanda, puesto que en la actualidad la empresa no responde a las peticiones de parada que se le solicitan telefónicamente desde los municipios de la Sierra Norte.



Merino agradecía a la subdelegada su atención “y que nos vaya ayudar en esta reivindicación”, ha desvelado sobre el contenido de la reunión. De hecho, Mercedes Gómez, se ha comprometido a dar traslado de las firmas y las reivindicaciones de vecinos y ayuntamientos al Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), y ha apostado por la colaboración entre administraciones para dar respuesta a las necesidades que plantea la movilidad en el medio rural, en particular los desplazamientos desde los pueblos más pequeños hacia las cabeceras de comarca o hacia la capital de la provincia.



La alcaldesa de Sigüenza y presidenta de ADEL Sierra Norte también subrayó el apoyo del Gobierno regional, desde la Consejería de Fomento, “que ha escuchado nuestras peticiones, aunque ésta no sea una línea de competencia autonómica, sino de competencia estatal”. A este respecto, Merino ha hecho pública la predisposición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a seguir presionando para que los servicios solicitados sean reestablecidos cuanto antes. “Nos han dicho que también nos van ayudar en nuestra reivindicación, que no es otra que mantener un servicio esencial que la gente mayor utiliza para llegar al médico y hacer gestiones administrativas”, recalcó.



Además de hacer entrega de las firmas en la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Sigüenza va a enviar las correspondientes al municipio al Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, acompañándolo de una carta de reclamación, y a SAMAR, la empresa concesionaria.



También el Tren



Las reivindicaciones sobre el autobús coinciden en el tiempo con el anuncio por parte de Renfe, del restablecimiento del tren Regional de retorno los domingos a última hora de Madrid a Sigüenza. Así, a partir de este domingo, 7 de noviembre, entrará en funcionamiento el tren de las 20.02 horas con salida Madrid Chamartín, efectuando parada en toda la línea: Alcalá de Henares, Guadalajara, Yunquera de Henares, Humanes de M., Espinosa de H., Carrascosa de H., Jadraque, Matillas, Baides y Sigüenza. De esta manera, “los horarios del tren convencional terminan por fin por volver a los mismos términos en los que estaban antes de la pandemia, algo que esperamos suceda también con la línea de autobús más pronto que tarde”, termina Merino.