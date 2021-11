Quer disfrutó de Halloween, a pesar de la lluvia

martes 02 de noviembre de 2021 , 12:02h

Pese a lo desapacible del tiempo, la fiesta de Halloween setera ha resultado un éxito de participación y público. El Ayuntamiento de Quer, con la colaboración de las peñas seteras, y la habitual también de la Asociación de Mujeres de Quer, había preparado actividades para todos los grupos de edad, desde niños de tres añitos, hasta los adultos. Como ya se advirtió en las Fiestas del Cristo de Quer, el Ayuntamiento iba a preparar algo especial, como así fue, con un pasaje del terror que se ha convertido ya, por derecho propio, en un clásico de la comarca.



A partir de las 18 horas, hubo talleres infantiles para niños y niñas hasta los siete añitos, en el hall de la Biblioteca Municipal, con manualidades y cuentos. Y, dado lo desapacible de la tarde, la Asociación de Mujeres de Quer había elegido un lugar a cubierto, el Pabellón del Colegio de Quer, para plantear una actividad de Scape Room para niños y niñas hasta catorce años, organizados en grupos. En total, participaron cerca de ciento cincuenta seteros de esa franja de edad.



El pasaje del terror, comenzó a las 19 horas. Este año, voluntarios seteros, con la colaboración del Ayuntamiento, convirtieron el local social del Ayuntamiento en una Vieja Cárcel. Hasta pasadas las 23 horas no entró el último grupo de visitantes. A razón de seis grupos por hora, de entre ocho y diez personas, más de 300 personas sacaron una sonrisa del miedo de este pasaje.



Los visitantes se encontraron el local social del Ayuntamiento convertido en una prisión, donde eran recibidos en una primera sala y aleccionados sobre lo que podían hacer y lo que no. En el siguiente escenario, se separaba a uno de los componentes del grupo, y se le hacía pasar por un habitáculo donde desaparecía. La primera misión del grupo, en el siguiente habitáculo, una celda cerrada con un candado custodiada por un carcelero ciego, era encontrar la llave, y entrar sin hacer ruido para rescatar a su compañero. Entonces, saltaba la alarma y su guardián se les echaba encima. A partir de ahí, los visitantes recorrían los escenarios más terribles de las películas del género. El patio de la cárcel, las celdas donde los reclusos les pedían que los ayudaran, para atacarles después, y, a través de otro pasillo, llegaban a la lavandería, y a la siquiatría de prisión, donde eran, de nuevo, sorprendidos por locos inquietantes, con una camisa de fuerza y con una motosierra.



Protección Civil estuvo velando por la seguridad de los participantes, y garantizando en todo momento el cumplimiento de la normativa antiCOVID19. “La sensación general con la que nos quedamos es que a la gente le ha encantado la propuesta, y aún más, si tenemos en cuenta que es ya mucho el tiempo en el que no hemos podido disfrutar de una celebración como las que estábamos acostumbrados antes en Quer”, dice José Miguel Benítez, alcalde de Quer, y también ayer, Desenchufeitor XXL en el pasaje del terror. “Damos las gracias a todos los voluntarios que nos han ayudado a preparar este día, con coste prácticamente cero, haciendo pasar a niños y mayores una velada divertida”, añade Gema Cañones, concejala de Festejos de Quer.