El PP de Azuqueca rechaza la subida generalizada de impuestos y tasas que quiere aplicar el Gobierno municipal socialista

viernes 29 de octubre de 2021 , 11:28h

El Gobierno socialista del Ayuntamiento de Azuqueca quiere subir, entre otros, la contribución, el impuesto de vehículos, la basura, el agua, las licencias de obras y de apertura de establecimientos, las tasas que se pagan por el cementerio, derechos de examen, expedición de documentos, utilización de instalaciones y dependencias municipales, los vados o el impuesto de actividades económicas. Hasta un total de 19 tasas municipales y cinco impuestos, que se incrementan un 4 %, incluida la plusvalía, cuya legalidad ha sido cuestionada recientemente por el Tribunal Constitucional.



Esa es la propuesta que el Gobierno de José Luis Blanco lleva hoy para su debate en el Pleno, y que será rechazada por el Grupo Popular Municipal.



“Dada la situación socio-económica de las familias y empresarios de Azuqueca, que aún no han conseguido recuperarse de la crisis provocada por la pandemia, creemos que esta subida generalizada de impuestos y tasas no es acertada. ni adecuada”, asegura la portavoz del PP, Aure Hormaechea. Los populares consideran que el PSOE “debería analizar bien la situación y replantear su propuesta, estableciendo bonificaciones para las empresas o familias numerosas, así como para los sectores que han sido más castigados por la Covid19, como peluquerías, agencias de viajes, hostelería, etc, etc”.



En este sentido, Hormaechea recuerda que, en el documento de 50 medidas para paliar los efectos de la Covid19 suscrito en junio de 2020 por los grupos municipales se incluía un Plan de adaptación del presupuesto de 2020 a las nuevas necesidades de la ciudadanía tras la crisis.



A la vista de la nueva subida de impuestos –que se sumará al “hachazo perpetrado en 2019 con un fortísimo incremento del IBI y la basura, entre otros-, los ediles del PP se preguntan si “¿ésta es la adaptación que hace el PSOE para apoyar a familias, autónomos y empresarios?, ¿es el momento de subir los impuestos, cuando sigue habiendo familias ‘asfixiadas’ económicamente por la crisis Covid19?”. En esa línea, Hormaechea recuerda también que entre las 50 medidas se incluyó la lucha contra la pobreza infantil y juvenil, como elementos vertebrados de todas las políticas sociales y educativas que se iban a poner en marcha a raíz de la crisis.



EL PSOE LLEVA EN EL ADN LA SUBIDA DE IMPUESTOS



La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Azuqueca asegura que “el PSOE lleva en su ADN la subida de impuestos”. Así, señala que la subida de impuestos y tasas que pretende aplicar el Gobierno de José Luis Blanco en Azuqueca, se sumará a los incrementos de impuestos estatales aplicados por “su amigo Pedro Sánchez, principal responsable también de que se haya disparado el precio de la luz, y otros productos, con incrementos espectaculares que cargan a las espaldas de los ciudadanos”.