Rubén de la Barrera: “En el área hay que ser contundentes y reflejar el buen trabajo que haces”

lunes 25 de octubre de 2021 , 20:07h

El técnico del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, ha analizado el partido de esta tarde en Cornellà. El entrenador ha declarado ante los medios presentes que “era un partido de victoria clarísima y ya en el descanso nos podríamos haber ido con una diferencia amplia en el marcador”. “Hemos generado ocasiones, el equipo se había adaptado bien al campo y hemos dominado, pero no hemos marcado y eso ha hecho que el rival, con solo dos ocasiones, se haya llevado el partido aprovechando una de ellas”. “En el área hay que ser contundentes y reflejar el buen trabajo que estás haciendo”.



El gallego ha continuado explicando que “Hemos forzado la acción del gol de ellos porque ellos han aprovechado un error nuestro”. “Me da rabia perder un partido así porque nosotros somos los que hemos tenido más opciones de marcar, tanto en la primera como en la segunda mitad. Es que no hay por dónde cogerlo… No ha podido ser y esto nos obliga a ganar en casa en los próximos partidos. Hay que insistir, apretar y quedarnos con las cosas buenas que se han hecho hoy”.



Posteriormente ha añadido que “nos hemos dejado llevar por la inercia del resultado y eso no nos ha ayudado, pero no significa que los cambios no hayan ayudado”. “Hay que entrenar como lo estamos haciendo”.



Cuestionado por su visible enfado durante la segunda mitad y al acabar el partido, Rubén ha declarado que “me he enfadado por lo que ha ocurrido en la segunda parte, porque la podríamos haber aprovechado mejor”. “Ellos han estado más vivos ahí y han sabido aprovechar una las oportunidades que han tenido”.



Para finalizar ha señalado que “hay que analizar bien el partido, recuperar la dinámica de sumar en tres y pensar en el partido de casa ante el San Fernando. Con ganas de llegar a casa y preparar ese partido”.