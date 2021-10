El Alba domina el escenario y se atasca en la definición

lunes 25 de octubre de 2021 , 20:05h

“No natural, falso”. Esta es una de las acepciones que la RAE acoge cuando buscas la palabra artificial en el diccionario. Pues bien, el césped no fue lo único artificial en el partido de hoy. El resultado, también. El Albacete Balompié encajó una derrota inmerecida -pero derrota al fin y al cabo- que bloqueó su racha a domicilio y las cuatro jornadas que enganchaba sin perder.



El Alba hizo todo lo posible para ganar el difícil choque que tenía que afrontar en tierras catalanas. Menos lo trascendental y primordial, marcar. De todos los colores y formas fueron las ocasiones del equipo de Rubén de la Barrera, sobre todo durante el primer acto, pero la puntería y la brillante tarde del mejor del partido, Lucas Anacker, hicieron posible lo que parecía difícil, la alegría local. Y es que el Cornellà, eso sí, aprovechó la que tuvo. El resumen de los 90 minutos: ellos acertaron en una de las pocas acciones discretas de los nuestros.



El inicio del partido jamás hubiese aventurado el desenlace. Rubén de la Barrera y su cuerpo técnico programaron los dos últimos entrenamientos de la semana sobre césped artificial. El objetivo no era otro que adaptarse a las circunstancias con las que se iban a topar y no dejar al Cornellà que se aprovechase de cierta incomodidad visitante durante los primeros minutos. Lo consiguieron. El Alba tendría que haberse ido al descanso con ventaja, con holgada ventaja, en el marcador porque gozó de ocasiones para ello.



“Es fútbol”, solía repetir el técnico gallego cuando semanas atrás ya le hablaban de la cita que tenían en Cornellà. Y el equipo asumió ese mensaje. Con la misma idea de juego que vienen desarrollando durante la temporada se presentaron sobre el tapete catalán decididos a despachar el partido a base de fútbol control.



A los 13 minutos llegó el primer zarpazo serio del Alba, si bien anteriormente Jordi ya había probado con un disparo al cancerbero del cuadro catalán. Fran Álvarez condujo una contra que mostró la voracidad del equipo, hasta cuatro jugadores acompañaron en la estampida a un ‘8’ que acabó disparando a las inmediaciones del arquero local. Minutos después, el propio Fran dejaba solo a un Nando que conectó de primeras el centro, pero no lo suficientemente ajustado en la dirección del golpeo como para superar al portero. Y para rematar el trío de buenas ocasiones, Jordi cazaba un error de uno de los centrales locales para pegar un disparo seco que volvió a atajar el cancerbero local y héroe del partido en su primer acto.



El segundo tiempo arrancó con la aparición de Rosic para frenar un disparo desde fuera del área con bote incluido de los locales. Una llamada de atención que se corroboró a los 54 minutos con el gol de un Chiki que pudo sostener en carrera a Gálvez y que pegó un disparo lateral que superó a Rosic.



El gol local azuzó en primera instancia a un Alba que respondió con un trallazo de Emiliano en dirección a la escuadra en el que, cómo no, se interpuso el mejor del partido, el meta local. Unos minutos después, saque de falta botado por Fran Álvarez a la cabeza de Rubén para que el balón se marchase fuera por poco.



Los minutos pasaron y el equipo ya no estuvo tan fresco para generar el arsenal de ocasiones que había creado hasta ese momento. Y así concluyó un partido extraño por su superficie y su resultado.



Un traspié del que se pueden extraer conclusiones positivas y que da pie ahora a dos partidos seguidos en el Carlos Belmonte



Ficha técnica



UE Cornellà: Lucas Anacker; Carlos García, Borja García, Zalaya, Rulo Prieto; Pipo (Gorriti, min 89), Andreu Hernández, Albert Dorca; Víctor Fernández (Gonpi, min 86), Sascha Andreu y Chiki (Moha Traoré, min 69)



Albacete BP: Rosic; Diegui (Arasa, min 82), Javi Jiménez, Gálvez, Julio Alonso (Marc Llinares, min 77); Sergi Maestre, Fran Álvarez, Rubén Martín, Nando (Sergi García, min 70), Emiliano (Jeisson Martínez, min 70) y Jordi Sánchez.



Árbitro: Pablo Morales Moreno (comité andaluz) Mostró cartulina amarilla a Rubén Martínez (minuto, 8); Andreu Hernández (min, 20); Jordi Sánchez (m.85)



Goles: 1-0 (min 54), Chiki.



Estadio: Nou Municipal de Cornellà