El Colegio de Abogados de Guadalajara retoma la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 15 de octubre de 2021 , 17:53h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ilustre Colegio de Abogados (ICA) de Guadalajara ha retomado hoy la celebración de la festividad de su Patrona, Nuestra Señora la Virgen del Pilar, que por responsabilidad no se celebró en 2020. Por ello, en un acto sencillo se han concentrado las distinciones habituales de esta festividad de los años 2020 y 2021. En concreto, 12 nuevos abogados han jurado o prometido su incorporación como colegiados y se han entregado 16 medallas a aquellos que ya llevan 25 años perteneciendo al ICA de Guadalajara.



En esta ocasión, el salón de actos de la sede de la Junta de Comunidades en Castilla-La Mancha en Guadalajara, dado que los Juzgados de la Plaza Beladíez ya han cerrado, volvía a acoger un acto al que han asistido letrados, familiares de los homenajeados, así como representantes de la Administración de Justicia y autoridades de la vida civil y religiosa de la ciudad de Guadalajara.



El Decano del ICA de Guadalajara, Emilio Vega Ruiz, ha querido agradecer la presencia a las autoridades locales, provinciales, regionales y de ámbito nacional, además de representantes de las Fuerzas y Seguridad del Estado que han asistido a este acto solemne que daba comienzo con el juramento de 12 nuevos colegiados que se incorporan desde el día de hoy al ICA de Guadalajara y, por tanto, inician su andadura profesional. Tras ellos, dieciséis compañeros han recibido una insignia de oro para conmemorar los 25 años de ejercicio profesional ininterrumpidos.



Tras estos emotivos momentos, el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara, ha tomado la palabra para felicitar a todos los protagonistas del acto y recordarles la importancia de pertenecer a un colectivo: “La pandemia nos ha podido quitar visibilidad pública pero el colegio y esta Junta de Gobierno siempre ha estado al lado de sus colegiados para ayudar en lo que hiciese falta”, ha dicho el Decano del ICA Guadalajara, Emilio Vega Ruiz.



En su intervención, el Decano del ICA Guadalajara, ha vuelto a realizar una firme defensa del Turno de Oficio: “No hemos dejado de denunciar que el Turno de Oficio se encuentra maltratado. No solo por el hecho de que económicamente no supone una compensación digna para el abogado que lo ejerce, sino también por la carencia de medios que, en concreto, Guadalajara padece”.



Asimismo, el Decano del ICA de Guadalajara ha querido volver a reclamar un espacio en la nueva sede judicial para facilitar su labor los abogados del Turno de Oficio, al tiempo que también recordó a los representantes políticos del Ayuntamiento de Guadalajara que queda pendiente inaugurar una glorieta dedicada a este colectivo según aprobó la anterior corporación y ha pedido al alcalde Alberto Rojo la idoneidad de recuperar el convenio de colaboración que existía entre el Consistorio capitalino y el ICA de Guadalajara para atender a las personas mayores que necesitaran asesoramiento jurídico.



A este respecto, el Decano del ICA de Guadalajara ha recordado lo bien que funciona el acuerdo de colaboración anual que se mantiene con la Diputación Provincial que garantiza la asesoría jurídica de los municipios más pequeños de la provincia de Guadalajara.



Hay que señalar que los actos de celebración no concluyen en el día de hoy ya que está previsto que los días 21 y 22 de octubre se celebren la X edición de las Jornadas de Derecho Laboral y Seguridad Social, en formato presencial y a distancia, a las que el Decano animó a asistir: “Es cierto que el tiempo del que disponemos los abogados es poco, más con las complicaciones que cada uno tiene en su vida personal y familiar, pero creemos que lo más importante es dar todas las facilidades posibles para fomentar la formación ya que nuestra profesión está en constante cambio y es imprescindible estar actualizado para poder ofrecer la mejor asistencia letrada a la ciudadanía”, ha valorado Emilio Vega Ruiz.



Por último, el Decano del Colegio de Abogados de Guadalajara ha querido tener un recuerdo especial a todos los que han sufrido la pérdida de algún familiar durante la pandemia, ha nombrado a los colegiados fallecidos en este tiempo y ha querido enviar un mensaje de apoyo a los compañeros del colegio de La Palma, con quien estaba previsto que se hubiese hermanado el ICA de Guadalajara, para que superen la difícil situación que están viviendo con motivo del estallido del volcán Cumbre Vieja.