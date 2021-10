Guarinos advierte del `pucherazo electoral´ de Page, con la complicidad de Ciudadanos, en un pacto `oculto´ para incrementar el número de diputados

viernes 08 de octubre de 2021 , 13:35h

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha advertido hoy del “pucherazo electoral” que quiere perpetrar Page en nuestra región, con la complicidad y el apoyo de Ciudadanos, en un “pacto oculto” para reformar la Ley Electoral con el fin de incrementar el número de diputados de 33 a 50 o 55.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde ha asegurado que Page “no quiere dar solo este pucherazo electoral”, si no, con el “apoyo” de Ciudadanos, que es su socio de gobierno en muchos municipios y en grandes capitales de esta región.



En este sentido, ha lamentado que lo único que quedo claro en el Debate sobre el Estado de la Región, es que el único interés que tiene Page es modificar la Ley Electoral, y no resolver los problemas de los castellanomanchegos.



De esta manera, ha detallado que el pacto para modificar la ley electoral y aumentar el número de diputados se fraguó en la reunión que mantuvieron Page e Inés Arrimadas hace unas semanas en el Palacio de Fuensalida, y ha señalado que varios dirigentes de Ciudadanos han confirmado al PPCLM este acuerdo.



Asimismo, Guarinos ha afirmado que así ha quedado demostrado en el Debate del Estado de la Región cuando se sometió a votación la propuesta del PP en la que pedía no modificar la Ley Electoral y no aumentar el número de diputados en Castilla-La Mancha, propuesta en la que, tanto Ciudadanos como el PSOE, votaron NO, quedando claramente retratados. “Sabíamos que Page y Ciudadanos tenían muchas cosas en común, pero lo que no nos podíamos imaginar es que una de esas cosas es que Ciudadanos se prestara a lo que va a ser todo un pucherazo electoral para hacer trampas o recorrer atajos para intentar cambiar la voluntad de los ciudadanos en las urnas”, ha indicado.



“Lo único que va a cumplir Page es lo que no ha anunciado”



Además de esto, Guarinos ha acusado a Page de “no tener palabra” y así “lo ha demostrado” a lo largo de estos años con anuncios que nunca ha cumplido.



Sin embargo, ha señalado que “lo único que sí va a cumplir Page en esta legislatura es justo lo que no ha anunciado”, que es reformar la Ley Electoral para incrementar el número de diputados hasta prácticamente llegar a duplicarlos. “Se trata de modificar la ley Electoral a imagen y semejanza de un Page y un PSOE que están agotados y que en estos momentos perderían las elecciones en Castilla-La Mancha, porque han perdido la confianza de los ciudadanos, y por eso quieren hacer trampas, para intentar ganar en las urnas lo que tienen perdido en la calle”.



Guarinos ha denunciado que a Page le ha dado “vergüenza” traer a estas Cortes esta propuesta y que le ha faltado “valor y coraje” para sacar a la luz su verdadero interés que es “perpetuarse” en el poder dando un “auténtico pucherazo electoral”.



También, ha recordado que Page “no está preocupado por los problemas que tienen muchas empresas que están arruinadas, ni por abrir los hospitales que prometió, ni por las personas dependientes, ni por las cerca de 200 mil personas que se encuentran en situación de pobreza extrema, ni por los pacientes que llevan meses esperando desesperados para ser operados, ni por los parados, ni por las familias que no llegan a fin de mes por el precio desorbitado de la factura de la luz”. “A Page lo único que le preocupa en estos momentos es su futuro y el del PSOE”, ha indicado la dirigente popular.



Frente a esta situación, Guarinos ha afirmado que esto significa miedo y nervios, el de Page por perder las elecciones, en unas encuestas que ya advierten de que perdería la mayoría absoluta, y el de la formación naranja que se quedaría sin representación parlamentaria en las Cortes regionales. “Y la única manera de que Ciudadanos pueda entrar en el Parlamento y de volver a abrir las puertas a Podemos, es modificar la Ley Electoral, cambiar las reglas del juego”, ha advertido.



Avisa que “puede haber sorpresas, pero a peor”



Por todo ello, Guarinos ha avisado que “puede haber sorpresas, peor a peor”, puesto que en democracia “un ciudadano es un voto” y que, los castellanomanchegos van a votar lo que quieran.



Asimismo, ha asegurado que “pueden hacer lo que quieran” pero que no cuenten con el PP que nunca va a apoyar lo que es un auténtico “pucherazo electoral”, una” trampa organizada y preparada” por Page y Ciudadanos para intentar cambiar el resultado electoral en 2023.





“El PP no lo va a permitir, vamos a trabajar para ganar las elecciones y para que Paco Núñez sea el próximo presidente del Gobierno en el año 2023”. Un presidente que está cerca de la gente, escuchando, persona a persona, pueblo a pueblo, con las personas y con la sociedad civil, con todo el mundo, y así va a conseguir ganarse la confianza de los castellanomanchegos y ser el próximo presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



Califica de burlón y chulesco el discurso de Page en el DER



Por otra parte, Guarinos ha calificado de “burlón y chulesco” el discurso de Page en el Debate del Estado de la Región. “Llevo mucho tiempo en este Parlamento y nunca había escuchado nada igual de ningún político. Siento vergüenza ajena, creo que es inmoral”.



En este sentido, ha asegurado que el discurso de Page evidenció un “muy mal estilo político”, un discurso que ha calificado de “burlón y chulesco” y repleto de soberbia, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados.



Y lo peor, ha indicado, es “su satisfacción” a pesar de que la pandemia se ha llevado por delante la vida de más de 6000 personas en esta tierra y de que somos la quinta comunidad con la mayor tasa de paro de toda España, la primera en mortalidad, la segunda en letalidad y con cerca de 200 mil personas en situación de pobreza severa.