UGT CLM denuncia la contratación abusiva de trabajo temporal del sector logística en la región

UGT CLM denuncia la situación tan precaria de los trabajadores y las trabajadoras temporales del sector logística y la falta de transportistas, que actualmente oscila entre 500 y 800

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 08 de octubre de 2021 , 13:24h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Secretario del sector de Carreteras, Urbanos y Logística de UGT CLM, Alfredo Ávila, ha anunciado que desde el sindicato se van a denunciar ante la inspección de trabajo y la seguridad social a tres operadores logísticos por el abuso de contratación de trabajadores y trabajadoras temporales y la vulneración de sus derechos laborales. Los cinco centros de trabajo ubicados en la provincia de Toledo pertenecen a las empresas GXO, DHL y Logisfashion,



Estas empresas han basado su modelo de negocio en la contratación abusiva de ETTs, por lo que a estas personas empleadas no se le garantizan sus derechos: no disfrutan de permisos retributivos ni de complementos de antigüedad. “Son trabajadores salarialmente y socialmente precarios”, ha señalado Ávila, que además ha calificado los contratos de fraudulentos. En estos contratos, tampoco se contempla la conciliación familiar, los horarios, los descansos entre jornadas, bajas, vacaciones o permisos.



Como ha señalado el secretario, la situación tan precaria que sufre deriva en la discriminación salarial. Los salarios del sector logística de Toledo están 3.000€ y 4.000€ por debajo de los salarios de logística de Guadalajara y Madrid, respetivamente. “Muchos son trabajadores pobres, porque aún que el convenio establece unos mínimos, en la mayora de los casos no llegan al mismo”, ha explicado Ávila, problemática causada por la inestabilidad de los contratos, que llegan a ir por días e incluso horas. En ocasiones incluso les dificultad acogerse a la prestación de desempleo.



La mayoría de las personas trabajadoras de estas empresas pertenece a ETT, a consecuencia de que las empresas de logística rebasan los límites porcentuales que marca el convenio de Mercancías de Toledo, que dictaminaba que en 2021 no podrían superar el 35%. En este punto, actualmente hay compañías con una plantilla que triplica los parámetros establecidos en dicho convenio, saltándoselos sistemáticamente. A ello se le suma que la contratación de estas personas no se liga a ninguna causa como bajas, permisos o ausencias imprevistas, sino que realizan tareas puramente productivas. Y hay trabajadores y trabajadoras que se tiran en esta situación hasta casi una década.



Son, como explica Ávila, plantillas volátiles. En la provincia de Guadalajara, de las 15.000 personas empleadas en logística, 10.000 provienen en ETTS; y en Toledo, de los 7.000 empleados/as, 5.000 son ETTS. El modelo de estas empresas se basa en la contratación precaria de sus trabajadores y trabajadoras.



Ávila ha subrayado: “somos los sindicatos de clase los que tenemos que velar por ellos y los que consigamos que se cumplan sus derechos “. “Pedimos al gobierno que a través de sus órganos haga cumplir la ley”, añade. La solución del problema radica en la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de Castilla-La Mancha, a las que califica de instrumentos “no punzantes”, puesto que “no llevan a cabo un buen control para que no se produzcan este tipo de situaciones”.



Asimismo, el secretario ha querido subrayar el terror que sienten estos trabajadores y estas trabajadoras a la hora de interponer una denuncian. Los trabajadores y las trabajadoras de ETT, según Ávila, no hablan por “miedo a que no les vuelvan a llamar; son padres y madres que sienten terror”.



LA CRISIS DE LOS TRANSPORTISTAS



El secretario de UGT ha alertado, además, de la falta de transportistas en la región achacando el motivo a las condiciones intentas, las muchas horas de jornada, la difícil conciliación familiar y la falta de mano de obra femenina. “Están muchas horas de casa y es difícil conciliar laboral y familiar”, ha querido destacar.