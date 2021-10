Así lo ve y escribe Joaquín Abad

Carmona no se merece que los sanchistas le critiquen

El conocido tertuliano socialista, Antonio Miguel Carmona, parece que ha indignado a sus propios compañeros socialistas porque ha aceptado la vicepresidencia de Iberdrola

jueves 07 de octubre de 2021 , 19:41h

Y no me extraña que la envidia sea el pecado capital de ese socialismo donde Carmona ha militado y defendido en todas las televisiones donde ha intervenido.



Y además, este excelente profesor de economía del CEU, también teniente de aviación -es un magnífico piloto-, con capacidad de debatir con cualquiera que se atreva, como bien dice en su artículo el colega Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, "es que, siendo un español de pro, convencido de que lo mejor de Cataluña es ser una región española y de que a los asesinos etarras no se les puede dar ni agua, haya llegado a los 58 años militando en una formación que se abraza a los golpistas catalanes y chalanea con los terroristas vascos".



Estoy de acuerdo en que Antonio Miguel Carmona tiene "más y mejor curriculum que Sánchez el de la tesis fake, que el licencioso alcalde de Valladolid, que la ministre Montero, que Garzón el de las chuletas y que la totalidad de los ministros del Ejecutivo socialcomunista".



Lo dicho, Carmona no se merece que le crucifiquen, porque vale mucho más que todo el gobierno de Sánchez junto. Pocos pueden presumir de un currículum como el de Antonio Miguel. Y menos el que preside ese consejo de Ministros.



Ahí lo dejo, por ahora.