Rubén de la Barrera: “Estoy muy contento por mis jugadores”

domingo 03 de octubre de 2021 , 20:45h

El entrenador del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, ha declarado al término del partido que “necesitábamos este tipo de partido y esta victoria tiene muchas cosas positivas”. “En la primera parte no hemos rebajado en ningún momento la presión tras colocarnos con el 0-2, porque ese resultado no te garantiza ganar el encuentro, y los jugadores han ofrecido un gran rendimiento todo el partido”.



El míster ha continuado con su exposición apuntando que “tenemos que seguir apretando y mejorando para elevar el nivel cada jornada”. “Yo sé que no hay que relajarse en ningún momento e intentaba transmitirles que los partidos son largos y en cualquier momento todo cambia. El equipo debe mostrar un buen nivel todo el encuentro. Los jugadores lo cierto es que han respondido bien, estoy muy contento por ellos, y su trabajo de hoy es para sentirse orgullosos”.



El gallego ha explicado que “en los dos partidos anteriores a domicilio no estaba enfadado o preocupado por el resultado o perder, pero sí molesto porque sabía que el equipo trabaja bien pero que por errores propios nos llevábamos un resultado abultado”.



Cuestionado por el reparto de los goles en los jugadores del equipo, De la Barrera ha manifestado que el juego “del equipo te permite incorporar gente y es bueno que los defensas también participen en tareas ofensivas”. “Generar mucho volumen de juego y ser eficaz es muy importante. Hoy se han generado ocasiones y se ha acertado. También es fundamental no encajar goles y hoy el rival ha sentido que no había forma de poder hacernos daño. Ahora tenemos otro partido ante el Betis B y no hay que bajar la guardia”.



Por último, y como es habitual en él, ha agradecido el apoyo de los aficionados. “Es importante seguir contando con el apoyo de la gente fuera también. Se nota que gente está con su equipo, y hoy viajar tan lejos no era fácil. Me gusta que el equipo pueda ir enganchando cada vez más a la gente”.