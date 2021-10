Paco Nuñez : "En CLM sufrimos un doble socialismo, el de Sánchez y el de Page"

domingo 03 de octubre de 2021

Los presidentes regionales del PP han incidido este sábado en la necesidad de que Pablo Casado sea presidente del Gobierno "cuanto antes", para acabar con las políticas del Gobierno central, pero también de gobiernos autonómicos "socialistas", "populistas" y "autoritarios".



Así lo han reivindicado los líderes del PP en la Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Melilla, País Vasco, y La Rioja, durante la convención nacional del partido.



Todos ellos han reclama libertad para bajar impuestos, para incentivar la economía, crear empleo, mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y proteger la educación, entre otras cosas, frente a gobiernos que, en su opinión, no se preocupan por los intereses de la ciudadanía.+



El presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha reivindicado ante el líder de su partido agua e infraestructuras para esta tierra, pero sobre todo, una financiación justa para que esta autonomía deje de ser la última en esa materia, según ha indicado.



Ha reconocido que la de la financiación será "una batalla complicada y difícil" pues cada uno va a poner a su tierra "por delante de cualquier otra cuestión", pero ha dicho que esto "no es una batalla de esgrima".



El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha afirmado que ser de este partido en Cataluña "no es masoquismo", sino "una pasión irrefrenable que se resume en dos palabras: España y libertad", que les permite "superar cualquier adversidad por difícil que sea".



Carlos Iturgáiz, líder del partido en el País Vasco, ha defendido la necesidad de un cambio de Gobierno para acabar con "las mentiras" de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de gobernar con "los golpistas catalanes, los chavistas bolivarianos y los proetarras batasunos".



"Necesitamos a Casado y al PP en el Gobierno cuanto antes", ha afirmado Iturgaiz, algo que ha compartido también el presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, quien ha pedido dejar de hablar de la "España vaciada", pues "lo único vaciado que hay es el cerebro de quien dirige la Moncloa".



"DOBLE SOCIALISMO"



El líder del PP en Casilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha asegurado que el PP lo tiene "todo para ganar", y ha considerado que es "urgente" hacerlo, no por él, ni por Pablo Casado, ni por el PP, siquiera por España, sino "por el futuro de nuestros hijos".



Núñez, ha destacado durante su intervención que ha llegado el momento de elegir entre “más socialismo y más Sánchez” o más “libertad y más Pablo Casado”.



Ha insistido en que es la hora de elegir entre “socialismo y comunismo” o “libertad, competitividad, futuro y progreso que representa el proyecto del Partido Popular”.



En este sentido, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha destacado que la convención del PP tiene como máxima prioridad llevar a la Moncloa a Casado, ya que “somos la única alternativa para el futuro de los españoles y estamos listos para gobernar”.



“Estoy orgulloso del PP y estoy orgulloso de representar a mi país y a mi comunidad con los principios y valores de este partido”, ha indicado.



De esta manera, ha recalcado que el PP es la alternativa al Sanchismo, puesto que somos la “ilusión, el compromiso, la esperanza y el gran partido que va a cambiar las cosas y devolver a España a los niveles económicos que se merece”.



Además de esto, Núñez ha lamentado que “tiene la desgracia” de vivir un “doble socialismo”, el de Sánchez en España y el de Page en Castilla-La Mancha.



Asimismo, ha recordado que lamentablemente vivimos en un país en el que Sánchez “nos roba la libertad, nos prohíbe, nos sube los impuestos y es capaz de vender “una parte de España” para seguir en el sillón de la Moncloa.



Núñez ha denunciado que García-Page hace “seguidismo” de lo que dice Sánchez, ya que, el presidente de Castilla-La Mancha quiere habitualmente “sorprendernos con titulares nacionales” pero la realidad es muy diferente, puesto que hace justo lo contrario de lo que dice.



“Sánchez y Page son Los Pimpinela de España, se dicen muchas cosas a la cara, pero en verdad se necesitan y van de la mano todo el día juntos”, ha indicado el presidente de los populares castellano-manchegos.



El presidente del PP castellano-manchego ha afirmado que tiene una cosa "muy clara": "Para que a Castilla-La Mancha le vaya bien y tenga futuro lo primero que hace falta es que Pablo Casado esté al frente de la Moncloa".