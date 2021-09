Tamajón ha celebrado, en septiembre, la XXII Edición de su Mercado Medieval

Lo pregonaron dos miembros del equipo investigador paleontológico de la UAH que ha trabajado en el proyecto del CIPAT, el veterano profesor emérito Manuel Segura, y la joven investigadora Mélani Berrocal-Casero

lunes 27 de septiembre de 2021 , 12:04h

Después de casi dos años sin que se pudiera convocar el Mercado Medieval de Tamajon, este fin de semana ha llegado a su XXII edición, en una fecha distinta a la habitual, de mayo, pero por otra parte semejante a la original en la que se celebró a mediados y finales del siglo XX.



El pregón de este año le ha correspondido al equipo paleontológico de la universidad de Alcalá, responsable científico y técnico del recién inaugurado Centro de Interpretación Paleontológica y Arqueológica de Tamajón (CIPAT)



En la puerta misma del Ayuntamiento, momentos antes del pregón, en la presentación del Mercado Medieval, el alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban, daba la enhorabuena a Guillermo Manzano y a María Vasilevskaya, padres de Leo, recién nacido el pasado 19 de septiembre: “eso sí que es luchar contra la despoblación”, dijo, subrayando que la pareja, ha iniciado desde hace unos meses su vida en Tamajón.



Se refería, a continuación, a la riqueza arqueológica de la villa. “El pueblo en el que yo nací, y que después he elegido para vivir, tiene una edad indeterminada. Está habitado desde Pleistoceno, cuando los homínidos cazaron aquella pantera, o leopardo, para vestirse con su piel para luego sepultar sus huesos en la cueva de los Torrejones, junto con el caparazón de una tortuga”, señaló. Esteban se refería después a la riqueza paleontológica representada por “la huella de aquel cocodrilo, que la dejó paseándose por el paraje de la Serna, y ahora podemos admirar en el CIPAT de Tamajón, gracias al equipo de investigación de la UAH”.



El regidor afirmó que ahora, a Tamajón, le corresponde dar los pasos oportunos para hacer que esa huella, en referencia al nuevo Centro de Interpretación, sea un punto de referencia en su entorno. Y también, citando el hospital medieval de Tamajón, el alcalde recordó la construcción de la residencia de mayores en el pueblo, en 1987, ampliada en el 2000, que vuelve ahora, en 2021, a ver ampliadas de nuevo sus instalaciones para garantizar el bienestar de la población más mayor y necesitada, “contra viento y marea, con una administración regional insensible”, señaló. Igualmente, Esteban lamentó que no haya habido representación de la Diputación Provincial de Guadalajara en el Mercado Medieval, pese a ser Fiesta de Interés Turístico Provincial desde 2019.



Se encargaron de pregonar el Mercado el profesor emérito de la UAH, Manuel Segura, miembro más veterano del equipo investigador que ha desarrollado el CIPAT y una de las más jóvenes, Mélani Berrocal-Casero.



En esta ocasión, el profesor se centró en la fecha del año en la que se celebra en 2021, aportando con ello algunas reflexiones añadidas a la historia del Mercado. Fue ante el auge de la Mesta, cuando en la comarca de la Sierra del Ocejón y ante el eterno aislamiento de ella, el rey Alfonso X, “El Sabio”, pensando en los moradores de estos lugares, decidió conceder, al lugar más importante de esta zona, Tamajón, “un mercado” para poder vender sus manufacturas y productos y a la vez comprar cuanto necesitaran todos los pobladores de esta zona, en el año 1258.

“La vida, cuando el mercado medieval estaba en apogeo, era distinta. Septiembre era el momento en que todas las actividades agrícolas se acababan. Por estas fechas hacía un mes largo que se había terminado la recogida de la mies. En estas fechas se recogían también los últimos frutos de las huertas, y de los árboles. Había que recoger la leña y preparar la casa para que fuera capaz de sobrevivir al invierno. Estos mercados eran muy importantes para el mundo rural. A ellos se traían los excedentes de la agricultura, para compartirlos. Era el momento de hacer balance, de completar los rebaños y ajustar cuentas, antes de la trashumancia, por ejemplo. Y por eso resulta muy singular, que hayamos encontrado esta fecha celebrarlo”, señaló Segura.



Correspondió a Mélani Berrocal-Casero hablar sobre el CIPAT, recién inaugurado. Tras agradecer a Eugenio Esteban la invitación al pregón, y presentar un poco más al equipo investigador, explicçp el origen del famoso yacimiento de huellas del Cretácico Superior de Tamajón.



“Es un yacimiento excepcional. En la superficie de un canal, que desembocaba en el mar, aparece una concentración extraordinaria de huellas, de cocodrilo, de dinosaurio y de peces. Es el único yacimiento con huellas de vertebrados que hay en la Formación Arenas de Utrillas. Son unas huellas muy peculiares”.



La pregonera invitó a los presentes a visitar la reproducción, a escala real, de Tami, realizada a partir de sus huellas en Tamajón, que se llama así precisamente por la villa agallonera, y que se puede ver en el CIPAT. Además, Mélani también explicó que hay fósiles recogidos en la localidad que igualmente se pueden ver en el Centro.



“Estudiando estos yacimientos, se puede saber que, hace unos 95 millones de años, Tamajón era una zona de costa con ríos que desembocaban el mar y con cocodrilos y dinosaurios que campaban a sus anchas. Dos millones de años después fue inundado por el Mar de Tetis, que ya no existe. Estábamos varios metros debajo del agua, y de ahí los fósiles marinos”, señaló. Y relacionando estos periodos paleontológicos con la Edad Media, cuando la magia y las supersticiones oscurecían la ciencia, la pregonera se refirió a algunos ejemplos sobre cómo los fósiles de dientes de tiburones fueron considerados como lenguas de bruja, y los fósiles de algunos bivalvos, como las uñas del diablo. “Quizá entonces hubieran pensado que nuestro cocodrilo era un animal mitológico o sagrado. Todo forma parte del misterio de Tamajón y su mercado medieval, que invito a disfrutar”, señaló.



La treintena de puestos, estratégicamente ubicados en la Plaza y en la calle de En Medio, han permanecido abiertos a lo largo de tres jornadas, viernes, sábado, y hoy domingo. Venidos de toda España, había oferta de gastronomía, vidrio, grabado en madera, esparto, repostería, hierbas medicinales, objetos de corcho o miel, entre otras muchas ofertas, que, a lo largo del fin de semana, han tenido un gran número de visitas, dado lo agradable de temperatura del fin de semana, con más de veinte grados en las horas centrales del día.



De la animación musical se han encargado los Gaiteros Mirasierra, que volvían a actuar, un año más, en Tamajón. El sonido de gaitas y tamboril, este año, ha resultado aún más especial, por el hecho del tiempo que había pasado desde la última vez que lo escucharon los agalloneros. Además, y para ambientar la feria medieval con música de otra época, la agrupación de música antigua Turdión se encargó de transportar a los visitantes a la época de Alfonso X el Sabio, el rey que concedió el privilegio a Tamajón, haciendo sonar por las calles de la villa agallonera instrumentos originales de aquella época, como la gaita francesa, el biniu, el laúd buzuki, o el davul, según explicaba el gaitero Javier Franco.



Teatro de calle, con especial atención para los más pequeños, títeres, exhibición de rapaces, calles decoradas con pendones medievales y con la heráldica de los apellidos más comunes de Tamajón, y este año, como novedad, justas y espectáculo de caballos, que se han llevado a cabo en la Plaza de Toros de La Carrasquilla de Tamajón.



La exhibición, protagonizada por cuatro jinetes, se llevó a cabo en dos pases. Los protagonistas de este torneo han sido Los Caballeros del Alarde. De manera complementaria, los guías de Professional History mostraron a los visitantes la inquietante exposición de instrumentos de tortura, que este año, por motivos de seguridad, se mostró en la calle, y no en los patios de la casa consistorial, como venía siendo habitual. Además, el Ayuntamiento de Tamajón ofreció, a los visitantes, visitas turísticas guiadas por el pueblo, que se encargó de conducir Juan Manuel Tieso. De velar por el cumplimiento de las normas COVID se han encargado, a lo largo del fin de semana, voluntarios de Protección Civil de las agrupaciones de Fontanar y Cogollludo.



“Agradezco al equipo de Professional History su implicación y colaboración, un año más, con Tamajón. Y también a todos los que lo han hecho posible, personal del Ayuntamiento, concejales y voluntarios de Protección Civil, en estas circunstancias difíciles. Esperamos que, en 2022, podamos de nuevo celebrarlo en su fecha habitual de mayo, y ya sin ninguna limitación por el COVID. Será una magnífica noticia haberlo dejado ya atrás”, valora Eugenio Esteban.