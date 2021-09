El Mercado Medieval vuelve a Tamajón en la que será su vigésimo segunda edición, el próximo fin de semana (24, 25 y 26 de septiembre)

lunes 20 de septiembre de 2021 , 17:37h

Después de casi dos años de pandemia, restricciones e incertidumbre, parece que el otoño de 2021 nos va acercando cada vez más a la normalidad. Muestra de ello es que se vuelven a retomar antiguos eventos, aunque no podrán ser tan multitudinarios como ediciones anteriores y en ellos serán imprescindibles las medidas antiCovid19. La celebración del emblemático Mercado Medieval de Tamajón es un claro ejemplo de esa deseada vuelta a la normalidad. “Volver a Tamajón es volver a casa. Es como decir: ahora sí que empezamos de nuevo”, afirma Michel Redrado, responsable de Professional History, y organizador de este Mercado Medieval en sus últimas trece ediciones.



A principio de la década de 1990, durante una ordenación realizada en el Archivo Municipal por la Diputación Provincial, los técnicos responsables descubrieron en el reverso de una cubierta de piel de documentos de entre los siglos XVII y XIX, un texto escrito en castellano antiguo. Se trataba de un privilegio otorgado a la Villa de Tamajón por el Rey Alfonso X el Sabio, en el que se concedía a la villa agallonera la oportunidad de tener mercado una vez a la semana.



Dicho documento, que se conserva en el archivo local, reza así: "Toledo, veintiséis días andados del mes de Agosto, era de 1297 (año real 1258), el rey Alfonso X, concede, por hacer bien y merced a los hombres del Concejo de Tamajón, aldea de Ayllón (…) otorgámosles que hayan mercado cada semana, y sea el mercado el día del martes".



El descubrimiento de este documento dio lugar a que se retomara, en 1999, la tradición del mercado, que se había perdido hacía más de 80 años. “Pusimos en marcha este Mercado Medieval para conmemorar aquel privilegio, promocionar nuestro pueblo, y recordar los últimos mercados que se celebraban todos los meses de septiembre con motivo de las fiestas patronales en honor de la Virgen de los Enebrales”, explica Eugenio Esteban, alcalde de la villa.



Professional History comenzó a organizar este evento en el año 2007 y, edición tras edición, el tiempo ha hecho que la confianza y la complicidad con los vecinos de la villa lleven a esta compañía de tener a un trato prácticamente familiar con los agalloneros. Por eso, el Mercado Medieval de Tamajón 2021, es una ocasión especial. “Mucha gente del equipo que forma de este mercado medieval lleva participando en él desde que empezamos. Artesanos, músicos, actores, malabaristas… todos tenían ganas de volver, ganas de Tamajón. Por eso esta no es una ocasión cualquiera, queremos hacer un programa especial, en un año especial”, afirma el empresario.



Dadas las dimensiones de la zona donde se ubica el mercado, una calle con gran amplitud, la cantidad de puestos oscilará entre 30 y 35, similar a la de ediciones anteriores. El evento contará con la presencia de personal de seguridad que se ocupará de velar por que se cumplan las medidas antiCovid19, controlar los accesos y el aforo.



Novedades y clásicos.-



“Este año nos hemos centrado un poco más en la parte de espectáculo que en la de talleres, ya que, dada la situación sanitaria, será un poco más complicado hacer participativos tanto los talleres artesanales como el aula medioambiental. Aun así, la jornada del sábado estará repleta de actuaciones. Cuenta cuentos, teatro de títeres, comedia del arte, magia, música, etc. de modo que, prácticamente, habrá una actividad cada media hora”, explica Redrado.



Habrá una zona específica dentro del mercado donde se llevarán a cabo las actuaciones de manera estática, en vez de itinerantes como en años anteriores, por razones de prudencia.



Como novedad, esta edición, el mercado dará comienzo el viernes 24 por la tarde, para darles a los artesanos y comerciantes un poco más de tiempo en mostrar y vender sus trabajos, ya que, su labor ha estado prácticamente parada desde el comienzo de la pandemia.



Además, este año, para dinamizar la jornada del domingo, se ha introducido la celebración de un torneo medieval a caballo que tendrá lugar en dos pases. Los protagonistas de este torneo será Los Caballeros del Adarve, que actualmente son uno de los grupos medievales a caballo más punteros y que actúan en ferias de la envergadura del mercado medieval de Burgos.



La historia del Mercado Medieval de Tamajón.-



Ante el auge de la Mesta en la comarca de la Sierra del Ocejón y el eterno aislamiento de ella, el gran rey, Don Alfonso X, “El Sabio”, pensando en los moradores de estos lugares, decide conceder, al lugar más importante de esta zona, Tamajón, “que tengan un mercado” para poder vender sus manufacturas y productos y a la vez comprar cuanto necesitaren, todos los pobladores de esta zona.



En un principio, este mercado, concedido por el rey Alfonso X, El Sabio, “a los de Tamajón”, se celebró, durante 526 años todos los martes de cada semana. Esto fue muy útil para la villa pues aumentó en mucho su población, llegando a tener el pueblo hasta seiscientos vecinos, cerca de dos mil habitantes, y floreciendo la industria y el comercio del lugar.



Entre los años 1770 y 1780, el mercado agallonero empezó a decaer y a arruinarse como consecuencia de que, en el mismo día martes de cada semana, se le había concedido a la ciudad Guadalajara, que solamente distaba de esta villa siete leguas, celebrar también mercado, quedándose, el mercado de Tamajón, sin gente, sin trajineros y mercaderes, menguando, notablemente, el número de vecinos y moradores de dicha villa.



Por este motivo, los hombres buenos, concejo, justicia y regimiento de Tamajón, después de hacer sus alegatos y razonamientos ante el Consejo del rey, solicitan, en 1784, ante la corte del rey Carlos II, que se “transfiera, el otro día martes, en el del lunes de cada semana, dicho mercado, dado que no perjudicaba a nadie dicho cambio”. A lo que el rey accedió el día 22 de Septiembre de 1784.



Pero de nuevo, al poco tiempo, el mercado de Tamajón vuelve a perder todos sus trajineros y comerciantes. Esta vez la causa fue que se le concedió a la villa de Cogolludo que celebrase mercado los lunes y al ser, en aquellos momentos, esa villa, más floreciente e importante que Tamajón, los trajineros y comerciantes van a ese mercado en lugar de al de Tamajón.



De nuevo el concejo, justicia, hombres buenos y regimiento de Tamajón, el día 5 de Junio de 1799, hicieron sus alegaciones y explicaciones ante la corte del rey, en esta ocasión Carlos IV, solicitando que su mercado, que antiguamente se celebraba los martes y después los lunes, pase a celebrarse “los jueves de cada semana”. El día 22 de diciembre de 1800, se le concedió su nuevo traslado, al día jueves de cada semana,



Llegó dicha orden a Tamajón el día 13 de Febrero de 1801, siendo Ordinarios de la villa de Tamajón, el Licenciado Josef Antonio Gamo Montufar y Agustín Iruela Martínez, que “la obedecieron y obedecieron con respeto y veneración debida, como carta de su rey y señor natural, besándola y poniéndola sobre su cabeza”.



Y así se estuvo celebrando de nuevo mercado todos los jueves de cada semana, hasta que, hace ochenta años, desapareció. En la “Gran Enciclopedia de Madrid-Castilla”, se dice, de la villa de Tamajón que, a finales del siglo XIX: “Tiene mercados los días 10, 20 y 30 de cada mes”. En su última versión, en los años sesenta y setenta se había reeditado en la fiesta de septiembre de la localidad, como feria de ganado, sin demasiado éxito de público, hasta su recuperación como Mercado Medieval en 1999.