Unidas PODEMOS-IU se pregunta para qué sirve la Comisión de Ferias de Guadalajara si el modelo...ya está decidido

jueves 09 de septiembre de 2021 , 12:57h

El grupo municipal Unidas PODEMOS-IU vuelve a mostrar sus dudas en torno a cómo se gestiona la participación ciudadana en Guadalajara. El pasado viernes, en el Pleno ordinario, formularon una pregunta sobre la Comisión de Ferias. En concreto preguntaban si no hubiera sido útil dar cuenta de la cancelación de las Ferias o de que finalmente no haya eventos taurinos en este espacio -en el que participan peñas, vecinas y vecinos y grupos políticos- a lo que la concejala de Festejos contestó que la comisión de Ferias serviría para definir el modelo futuro. Sin embargo, esta semana nos encontramos con el anuncio de un modelo de Ferias en una entrevista de prensa a la concejala de festejos Sara Simón.



En palabras de José Morales, portavoz de Unidas PODEMOS-IU, “queda claro que la Comisión de Ferias ha servido para poco más allá del recorrido que ha tenido en prensa porque ni sirve para dar cuenta de decisiones que se van adoptando ni tampoco va a servir para definir un modelo de Ferias que el equipo de gobierno ya anuncia en boca de la concejala”.



Y por último han querido insistir en que “en un estado que no tiene confesiones oficiales no hay alcaldesa perpetua como decía ayer el alcalde, que en democracia los alcaldes y alcaldesas se eligen y renuevan al menos cada 4 años”.