El PP asegura que “urge acabar con el infierno fiscal que ha impuesto Page en nuestra tierra”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 08 de septiembre de 2021 , 17:47h

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha asegurado hoy que “urge acabar con el infierno fiscal que ha impuesto Emiliano García-Page en nuestra tierra, como ha impuesto Pedro Sánchez en toda España” y ha recordado que, con ese objetivo, el presidente regional del PP, Paco Núñez, va a defender mañana en las Cortes Regionales “una ambiciosa e histórica propuesta de bajada de impuestos en nuestra tierra”.



Así lo ha manifestado Agudo en declaraciones a los medios de comunicación durante la visita que ha realizado a la localidad de Cebolla (Toledo), donde ha participado en la procesión y misa en honor a la Virgen de la Antigua, junto al portavoz del PP en este municipio, Iñaki Sánchez Carrasquilla.



La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha ha advertido que “hay muchas familias que lo están pasando realmente mal en nuestra región, porque no pueden llegar a fin de mes y no pueden pagar la altísima factura de la luz”, por culpa “del abandono y la desidia de los gobiernos del PSOE de Sánchez y Page, que no están haciendo nada para frenar ese récord del precio de la luz que estamos sufriendo durante todo el verano”.



“Un verano con la ausencia del presidente socialista de Castilla-La Mancha, que pensaba que al volver en septiembre los problemas iban a haber desaparecido, como él mismo desapareció durante el mes de agosto”, ha denunciado Agudo, quien le ha recordado a Page que “en tiempos complicados, hay que ser valientes y tomar decisiones para salir de la crisis, no vale con seguir friendo impuestos a los ciudadanos”.



En este sentido, la secretaria regional de los populares ha preguntado “por qué en otras regiones gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, Andalucía Castilla y León, Galicia o Murcia, sí pueden bajar impuestos y aquí en Castilla-La Mancha los castellanomanchegos tenemos que sufrir ese infierno fiscal de García-Page”.



“En el PP apostamos por una bajada generalizada de impuestos en nuestra tierra, con esa ambiciosa propuesta que va a llevar mañana Paco Núñez a las Cortes de Castilla-La Mancha. Una bajada de impuestos que es lo que defiende y siempre ha defendido el PP y que mañana Page tendrá que votar y demostrar si quiere que los castellanomanchegos paguen menos impuestos o prefiere seguir siendo cómplice de estas subidas masivas”, ha concluido.