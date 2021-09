Un paseo por el Madrid de Sabatini

lunes 06 de septiembre de 2021

El Palacio Real, la Puerta de Alcalá o el Real Jardín Botánico son algunos de los emblemas de Madrid que llevan la firma del arquitecto italiano Francesco Sabatini, ideólogo de muchos monumentos de la ciudad que pueden recorrerse en tres visitas guiadas diferenciadas.



Bajo un cielo nublado y frente a la Basílica de San Francisco el Grande, punto de partida de la visita, recibe a Álvaro Calvo, uno de los guías turísticos que tratan de explicar la huella que Sabatini dejó a lo largo y ancho del centro histórico de Madrid como arquitecto de la corte al servicio de los reyes Carlos III y Carlos IV.



Calvo es el encargado de realizar el recorrido, ‘Sabatini en Madrid’, que discurre entre el Palacio Real, la calle Mayor, la Real Casa de Aduanas, el paseo del Prado y la Puerta de Alcalá, entre otros monumentos.



Explica que el objetivo es “poner en valor el patrimonio arquitectónico de Sabatini en Madrid y volver a colocarlo un poco sobre la mesa”.



“Probablemente, Carlos III no hubiese sido considerado uno de los mejores alcaldes de Madrid sin la ayuda de este arquitecto italiano”, asegura.



La fachada de la basílica de San Francisco el Grande, construida entre 1761 y 1784, es una de las numerosas obras que Sabatini dejó como legado a la ciudad, aunque en su interior guarda una majestuosa cúpula que preside el templo, de unos 30 metros de diámetro y 58 de altura, con pinturas de Goya y Zurbarán, entre otros.



“Es una de las cúpulas más grandes de la cristiandad. Y uno de los males de los madrileños es que, muchas veces, de tanto pasar por la puerta de muchos edificios piensan que no hay nada relevante y ni muchísimo menos”, apunta el guía.



Hasta el momento, la respuesta de los ciudadanos a esta iniciativa ha sido masiva: las 1.076 plazas disponibles se agotaron en pocos minutos tras la apertura de las inscripciones en la web del Ayuntamiento el pasado 23 de agosto.



De hecho, puntuales a su cita, a las once de la mañana han llegado a la puerta de la Basílica las catorce personas, de todas las edades, que han conseguido obtener una entrada para realizar la visita guiada, de unas dos horas de duración.



“Vengo mucho por el centro pero nunca voy con visitas guiadas. Lo cogí en el mismo instante que salió y casi me quedo en lista de espera. Es la primera vez que lo hago pero es difícil pillarlas”, explica Ángeles, una de las madrileñas que se apuntó.



En la misma línea se expresan Ricardo y Elena, una pareja de 45 y 51 años, que señalan que se enteraron de la existencia de estas visitas por la web del Ayuntamiento de Madrid.



“Nos pareció muy interesante. Es la primera ocasión y además este año es importante, porque es el Año de Sabatini”, relatan ambos, aunque lamentan que “se agotaron las entradas a los pocos minutos” y piden al Ayuntamiento que “saque más”.



Tras la visita al interior de la basílica, el recorrido continúa hasta el Palacio Real, uno de los emblemas de la capital, en cuya construcción participó de lleno Francesco Sabatini.



Posteriormente, se prolonga hasta la Plaza de la Villa, el Palacio de Godoy, el Palacio de Aduanas (sede del actual Ministerio de Hacienda y Función Pública), el Paseo del Prado (declarado como Patrimonio de la UNESCO el pasado mes de julio) y la Plaza de Cibeles hasta llegar a la Puerta de Alcalá, uno de los símbolos de la ciudad de Madrid.



Además de las visitas guiadas que se están realizando, el Consistorio tiene previsto celebrar más actividades complementarias para celebrar el Año de Sabatini, como el concierto de música española ‘Esferas de Neptuno’, que se celebrará el 23 y 24 de septiembre en la Basílica de San Francisco el Grande, entre otros eventos.