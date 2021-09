La Policía detiene a 23 pandilleros y desmantela el violento 'coro' de los Dominican Dont Play en el Corredor del Henares

lunes 06 de septiembre de 2021

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 integrantes de bandas juveniles y han desmantelado el 'coro de los Dominican Dont Play (DDP) en el Corredor del Henares, ha informado este lunes la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.



Los arrestos se han llevado a cabo en tres operaciones paralelas en distintos puntos de Madrid a raíz de varios ataques que realizaron contra bandas rivales durante el mes de agosto. Doce de los detenidos pertenecen a la banda de los 'Trinitarios, a los que se les imputan los delitos de lesiones y pertenencia a organización criminal.



Los otros once arrestados conformaban el 'coro' de los DDP en el Corredor del Henares y se dedicaban a cometer agresiones, amenazar y extorsionar a jóvenes de las localidad para que llevaran a cabo atracos y hurtos que permitieran la financiación de la organización criminal.



La investigación se inició durante el pasado mes de agosto a raíz de varias 'caídas' que parte de los detenidos, pertenecientes a la banda de los Trinitarios, llevaron a cabo contra bandas rivales.



Una de las agresiones tuvo lugar en el parque El Pinar de la Elipa, del madrileño distrito de Ciudad Lineal, donde un grupo de varones atacó con machetes a varios jóvenes mientras proferían consignas propias de la banda a la que pertenecían.



Como consecuencia de la agresión, dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, sufrieron lesiones graves por las que permanecieron ingresados en centros hospitalarios.



Entre los días 11 y 22 del pasado mes se produjeron otros tres ataques con machetes contra bandas rivales de los arrestados en distintos puntos de la ciudad, en los que cuatro jóvenes sufrieron lesiones por arma blanca por las que tuvieron que ser hospitalizados.



Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes permitieron la identificación de los presuntos autores de las 'caídas' y han sido arrestados durante el operativo policial 12 integrantes de los Trinitarios, a los que se les imputan los delitos de lesiones y pertenencia a organización criminal.



QUERÍAN ESTABLECERSE EN VARIAS LOCALIDADES DEL CORREDOR DEL HENARES.-



Dentro del mismo operativo se ha desarticulado el 'coro' de los DDP en el Corredor del Henares, arrestándose a un total de 11 jóvenes, siete de ellos menores de edad.



La investigación se inició cuando los investigadores tuvieron conocimiento que el 'coro' de los DDP de Torrejón de Ardoz pretendía instalarse en los municipios del Corredor como Alcalá de Henares, Azuqueca de Henares, Coslada, Mejorada del Campo, San Fernando de Henares, y convertir toda la zona en 'territorio negro' mediante la creación de distintos 'bloques', es decir, pequeñas estructuras dentro de la organización.



Los integrantes del 'coro' se encontraban organizados conformando una estructura piramidal jerarquizada en la que se encontraba un líder encargado del cobro de cuotas, marcar las líneas estratégicas de la banda, determinar acciones y castigos, así como asignar rangos entre sus subordinados.



En el segundo escalón de la organización se encontraba un menor de edad que se encargaba de del control del 'bloque' de menores que habían creado en la localidad de Alcalá de Henares.



En otro de los peldaños de la banda se encontraba un joven encargado de ejecutar los castigos marcados por la dirección, normalmente palizas a menores que no llevaban a cabo los atracos ordenados o que pretendían abandonar la banda, y además se responsabilizaba de organizar las 'caídas' contra bandas rivales y de repartir las armas suministradas por el líder.



Además, se han detectado otros roles en la banda como un responsable de propaganda que se encargaba de grabar las agresiones y subirlas a redes sociales e incluso encargados para explorar otras zonas urbanas en el Corredor del Henares y en la capital para crear nuevos 'coros'.



A los once arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, otros pertenencia a grupo criminal, coacciones, robo con violencia, amenazas y contra la integridad moral. La investigación y el operativo han sido llevados a cabo por la Brigada Provincial de Información y las brigadas locales de información de las comisarías de Alcalá y Torrejón.