Mañana aciaga en Baleares para el Alba

REDACCION

domingo 05 de septiembre de 2021 , 19:26h

Domingo para olvidar del Albacete en Baleares. El conjunto manchego se vio superado por el rival en un choque en el que Dioni, con un hat - trick, se erigió como protagonista para infligir la primera derrota a los hoy visitantes.



A los seis minutos se inauguró el marcador. Dioni anotó desde los once metros una pena máxima señalada en el área albaceteña. La respuesta del Alba a ese golpe fue la de contraatacar. En el minuto 12, Jordi aprovechó un gran pase de Maestre para igualar la contienda, aunque acabó siendo un espejismo. Pasada la media, Olaortua marcó el segundo de los locales y poco antes del descanso Dioni abría brecha.



La segunda mitad no fue muy diferente, con el Atlético guardando su ventaja y el Alba intentando acercarse, aunque sin éxito. De hecho, Dioni redondeó su mañana con un nuevo gol.



De ahí al final el Albacete probó fortuna, especialmente a balón parado, pero no pudo mitigar el severo correctivo con el que se vuelve de la isla. Ahora, el cuadro blanco trabajará para resarcirse el sábado que viene en el Carlos Belmonte.



FICHA DEL PARTIDO



Alineación Albacete BP



Rosic; Diegui, Djetei, Gálvez, Alonso (Llinares 68’); Del Pozo (Jeisson 46’), Sergi Maestre, Fran Álvarez (Gómez 80’), Fuster (Montes 58´), Rubén M. (Sergi 68’) y Jordi



Alineación Atlético Baleares



René , Ferrone (Órfila 65’), Álvaro, Olaortua , Delgado, Martín (José Fran 73’), Petcoff, Canario (Sashoua 84’), Hugo (Manel 73’), Dioni (Cordero 73’), Tanque



Árbitro: Jorge Tarraga. Amonestó a Fuster, Rosic, Ferrone, Petcoff, Llinares, Cordero



Incidencias: Partido disputado en el estadio Balear, correspondiente a la Jornada 2 de la Primera RFEF Footters