Rubén de la Barrera: “El partido ha venido marcado por nuestros errores”

domingo 05 de septiembre de 2021 , 19:27h

El técnico del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, explicaba al término del encuentro que en la primera parte su equipo había tenido la sensación de que “era capaz de plantarse muy cerca del área contraria y generar ocasiones relativamente bien”. “Es verdad que antes de todo ello se produce el primer gol del Baleares de penalti y luego llega el empate con la ilusión de marcar el segundo, pero llegan el segundo y el tercero de ellos. Tener que jugar 50 minutos obviando el resultado y buscando ese tanto que nos meta en el partido es complicado, sobre todo, cuando te marcan ese cuarto gol que, como digo, nos complica todo. A partir de ahí todo lo que ellos generan nos hace daño, además de que ellos arriba tienen mucha calidad. Pero en definitiva, ha sido un partido que ha venido marcado por nuestros errores”.



El gallego ha continuado con su exposición apuntando que “la semana pasada fue espectacular con una buena victoria pero en ésta, igualmente, tenemos que dar un paso al frente, resarcirnos y hacer que sea también buena para afrontar con garantías el partido del sábado y poder sacar tres puntos de nuevo”.



De la Barrera ha incidido en que “durante la primera mitad hemos acumulado muchos errores y repetidos”. “En la segunda hemos tenido los típicos desajustes debido al resultado y lógicamente ellos con los espacios y la calidad que tienen arriba pueden hacer que el castigo sea grande”. Posteriormente, el entrenador ha resaltado que el resultado es malo, pero que el equipo debe “seguir trabajando igual y entrenar igual”. “El día malo debe ser hoy y debemos saber gestionarlo, pero a partir de mañana hay que trabajar para afrontar el próximo partido en casa ante el Andorra, en nuestra casa. Debemos aprender a no complicar acciones sencillas y situaciones de duelo donde hay que mostrarse contundente se haga”.



El míster, ha declarado que, desde su punto de vista “yo al equipo lo he visto bien aunque evidentemente no hemos tenido nuestro día, pero hay que mirar al frente, demostrar lo que tenemos ahí dentro y a por el siguiente partido”.



Cuestionado por Jordi Sánchez y su gol, ha señalado que es un delantero “que tiene el gol en la cabeza, trabaja muy bien y puede aportar mucho al equipo”. Por último, el entrenador ha espetado que no queda otra que “seguir trabajando, corregir los errores y evitar que todos los errores de hoy no se vuelvan a repetir. Un día puedes perder, y hacerlo de esta manera porque esto fútbol, pero desde el primer minuto hasta el último lo que queremos es competir y que nadie sea mejor que tú aunque se lleve los tres puntos”.