Sánchez Vara y una semifinal de 'Guadalajara Busca Torero', entre los grandes atractivos del programa cultural parejano de septiembre

viernes 03 de septiembre de 2021 , 12:21h

El diestro parejano actuará en El Torreón, en un sensacional mano a mano con El Adoureño, el próximo 10 de septiembre, mientras que la novillada del VI Certamen, que organiza el CITAR para apoyar a las promesas locales del toreo, está programada para el día 11 de septiembre. Ambos hitos destacan en un programa cultural que tiene otros hitos destacados, para los niños, o musicales, como el concierto benéfico de Mi voz por tu sonrisa o tributos a grupos y artistas españoles de todas las épocas.



Pareja. 2 de septiembre de 2021. En estos días de septiembre, aún de pandemia, el Ayuntamiento de Pareja ha programado una serie de actos culturales e infantiles, en la Plaza de la Constititución, al aire libre, y dos festejos taurinos en la Plaza de Toros de El Torreón. “Serán posibles gracias a ese gran trabajo realizado por muchos, como los sanitarios con la vacunación, y a ese comportamiento responsable que hemos mostrado en Pareja frente al coronavirus”, señala Javier del Río, alcalde de Pareja. El regidor pide a vecinos y visitantes “redoblar esfuerzos, y que hagamos gala, una vez más, de esa responsabilidad cumpliendo las medidas para evitar propagar el COVID”.



Así, cuando Pareja debiera estar celebrando sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios, “quiero agradecer a todos los vecinos, particularmente a todas las peñas, con quienes nos hemos reunido de cara a estas fechas, su colaboración, su ejemplo y actitud responsable para salvaguardar la salud pública. Porque la distancia social, el uso de la mascarilla y la no celebración de reuniones festivas en peñas o en la calle son la mejor forma de querer a Pareja”, añade.



Precisamente por eso, por el enorme ejercicio de civismo y responsabilidad de que han hecho gala los parejanos, el Ayuntamiento está reconociendo en estos días la labor de los héroes locales de la pandemia, en varios sencillos pero emotivos actos, en los que el pueblo rinde homenaje a diferentes personas que se han distinguido por su ayuda a los demás a lo largo de este tiempo aciago.



Programa cultural para todos los públicos

El programa cultural de Pareja recupera los festejos taurinos en 2021, después de la total suspensión por la pandemia el año pasado. Así, el fin de semana del 10 y 11 de septiembre, viernes y sábado, van a tener lugar dos grandes eventos taurinos, para deleite de la afición alcarreña, que se suman a un programa cultural amplio.



En primer lugar, y después de su gran gesta y enorme triunfo en 2018 (siete orejas y un rabo), cuando, en presencia de su madre, nacida en Pareja, salía a hombros de la Plaza de El Torreón de Pareja después de encerrarse con cuatro toros de la Dehesa de Guadarrama y El Uno en un gesto que quedó para la memoria taurina de la villa alcarreña, Javier Sánchez Vara vuelve a la Plaza de Toros de El Torreón.



Así, el viernes, 10 de septiembre de 2021, a partir de las 18:30 horas de la tarde, se lidiarán 4 bravos toros de la prestigiosa ganadería Marques de Quintanar, de Segovia en esta ocasión en un sensacional mano a mano entre Sánchez Vara y una joven promesa del toreo, como es el francés El Adoureño.



A Javier le hace mucha ilusión la fecha, “porque siempre está deseoso de triunfo, y aún más si es en su pueblo”, dice su apoderado. Después del percance sufrido en Villacañas (Toledo), Sánchez Vara ya toreó en Sacedón el pasado día 29 de agosto, aunque no lo hiciera al 100%, como sí lo hará en Pareja. Con 42 años, y 21 años de alternativa a sus espaldas, Sánchez Vara es un torero maduro, que nunca ha perdido ni la ambición, ni el buen gusto por la lidia. Haciéndolo todo fácil, destaca su raza, que le puede a todos los toros, incluidos los de las ganaderías más complicadas.



Por su parte, El Adoureño es un joven torero francés, con 5 años de alternativa, que cuenta en su haber con el triunfo en el certamen para novilleros Zapato de Oro de Arnedo. Igualmente con un gran concepto del toreo, juntos van a dar un gran espectáculo en Pareja. “Esperamos con ilusión e interés la actuación de nuestro paisano en El Torreón. Si los toreros están hechos de otra pasta, el de Pareja, con mayor motivo. Su recuperación tras el percance ha sido milagrosa. Estamos seguros que le vamos a ver en plenitud el próximo día 10, y tanto a él, como a El Adoureño, les deseamos un gran éxito”, señala Javier Del Río, alcalde de Pareja. Las entradas se pueden adquirir al precio de 15 euros, la general y de 10 euros, los niños, de 6 a 16 años, de forma anticipada al festejo, dos horas antes, en la taquilla.



Y el sábado, día 11 de septiembre, igualmente a las 18:30 horas de la tarde, se celebra en Pareja, la primera de las semifinales del VI Certamen 'Guadalajara busca torero', este año con la participación de las localidades de Maranchón, Tamajón, Illana, donde se están celebrando las fases previas, Yebra (semifinal) y Almoguera (final), además de Pareja.



El director técnico del CITAR, Luis Miguel Encabo, y su director, Pedro Alonso, han aprovechado la presentación del evento, esta semana en Guadalajara, para lanzar un mensaje de comprensión hacia muchos alcaldes que se han visto obligados a renunciar al mismo tras haber suspendido las fiestas de sus respectivas localidades por motivos de la pandemia, han insistido en que 'Guadalajara busca torero' es un proyecto "formativo y de responsabilidad" en el que colaboran distintas escuelas formativas de tauromaquia, y sobre todo, han dado las gracias a los ayuntamientos, que, como el de Pareja, han apostado por el certamen.



En la semifinal parejana se van a lidiar cuatro novillos de Isabel Reyna Tartiere, Valdencinas, Juan Barriopedro y Guerrero Carpintero para dos de los seminifinalistas del certamen, conociéndose ya el nombre de uno de ellos, Arturo Sierra, triunfador en Tamajón. “Pareja, como ha hecho tradicionalmente, quiere ayudar a los jóvenes que quieren ser profesionales del toreo, y apuesta por poner en valor la tauromaquia, uno de los grandes valores culturales de España”, termina Javier del Río. Ambos festejos se van a celebrar siguiendo un estricto protocolo antiCOVID19.



Pero además, el programa cultural de Pareja en este septiembre, tiene muy en cuenta a los niños, como siempre ha sido tradición en la localidad alcarreña. Para ellos, se ha programado un espectáculo de magia, el tradicional encierro infantil con el grupo Tirotateiro, todo un clásico de la villa alcarreña, y el musical infantil TOYS, para la noche del sábado 11 de septiembre.



Pareja es solildaria. Desde hace años, el pueblo está comprometido con el proyecto Mi voz por tu sonrisa, cuya cabeza visible es Nati Baldominos. En 2021, y además de que su preciosa voz engalane la misa del día de la Virgen de los Remedios, también el martes, día 7 de septiembre, deleitará a los parejanos con un concierto solidario, cuya recaudación irá a parar al bien que hace esta asociación, cuyos fin último es promover, a través de la música, la integración y desarrollo de niños con síndrome de Down, síndrome del espectro autista, parálisis cerebral y necesidades especiales.



Además, el Ayuntamiento de Pareja ha programado también varios conciertos, en la Plaza de la Constitución, con tributos a algunos de los grupos y cantantes españoles más reconocidos en diferentes épocas, como Raphael, Manolo Escobar, Mecano, o el Canto del Loco.



Pero sin duda, el día grande de Pareja, momento principal y central de estos días, será el Día de la Virgen de los Remedios, el 8 de septiembre, con misa oficiada por el párroco local, Javier Lucía, que engalanará el grupo Arrabal Folk y que será retransmitida en directo a través de internet (Facebook del Ayuntamiento de Pareja) y por TV Guadalajara Media.