Denuncian recortes en las escuelas infantiles municipales de Azuqueca que ponen en riesgo la calidad del servicio

lunes 30 de agosto de 2021 , 11:52h

Los cambios previstos en la adjudicación de las escuelas infantiles municipales de Azuqueca han revolucionado a los trabajadores de estos centros, que han expresado su preocupación y malestar por las modificaciones impuestas por el Gobierno municipal en el pliego de condiciones fijadas para la adjudicación del servicio para los próximos dos años.



Además del cierre anunciado de una de las cuatro escuelas municipales, los trabajadores aseguran que habrá incremento de las ratios de alumnos y menos personal por aula para atender a los niños, algunos de ellos con necesidades especiales. “Se les va de presupuesto y quieren reducir costes a costa de los trabajadores” aseguran, y así se lo han transmitido a los concejales del Grupo Popular, que han mostrado su preocupación por el futuro de los empleados y por la merma que puede suponer en la calidad del servicio que se presta.



Denuncian que, alegando un error en el pliego de condiciones que había sido consensuado con las partes implicadas, el Equipo de Gobierno dio marcha atrás en el proceso de licitación para “colar un pliego totalmente distinto, similar al que se utilizó en 2011 para adjudicar las guarderías, con unas condiciones que diez años después serán difícilmente asumibles por las empresas”. No sólo cambian los requisitos económicos, sino también las ratios, las horas de trabajo, el personal por aula y incluso el periodo de adjudicación, que se reduce a dos años (uno más uno), en lugar de cuatro como era habitual.



Para ‘ajustar’ el presupuesto, en Junta de Gobierno celebrada el 13 de agosto, el alcalde y los suyos aprueban modificar la memoria justificativa y el pliego de condiciones, afectando los cambios al valor estimado del servicio, al régimen económico del contrato y al presupuesto de licitación, entre otros aspectos. Además, en ese nuevo expediente ya “ha desaparecido” una de las cuatro escuelas infantiles municipales, concretamente la ‘8 de marzo’, a la que ya se habían inscrito niños para el próximo curso.



A la vista de lo que está sucediendo, los ediles del PP consideran que “detrás de toda esta operación se esconde el interés electoral del Gobierno socialista, que sólo piensa en lo que le puede dar más votos, y cierra una guardería para abrir un centro de mayores”. De esta forma, el supuesto error “en el cálculo de los costes salariales por la no inclusión de los costes de la Seguridad Social, ha sido la excusa para dar marcha atrás y cambiar las condiciones del servicio”.



En este sentido, la portavoz de los populares, Aure Hormaechea, critica duramente la falta de “empatía y sensibilidad” del alcalde para con las familias azudenses, y argumenta que la supuesta disminución del número de niños matriculados en las escuelas infantiles, “no significa que las familias no necesiten este servicio, sino que está más relacionado con la crisis derivada de la pandemia y con el teletrabajo”. En su opinión, en lugar de cerrar una guardería, “el Ayuntamiento lo que tendría que hacer es dar más ayudas para facilitar que los padres puedan hacer uso de ese servicio”.



Hormaechea, que ha expresado el apoyo del Grupo Popular a los trabajadores afectados, cree que los “recortes impuestos por el Gobierno municipal no están justificados y señala que, a la vista de las decisiones que están tomando, “lo de ‘Azuqueca, ciudad amiga de la Infancia’, es una auténtica ironía, y una falta de respeto”.



Las trabajadoras afectadas aseguran que el pliego de condiciones con que el servicio salió a licitación en mayo, sí reflejaba un incremento de personal y el paso a jornadas completas, mientras que el nuevo recoge unas horas de trabajo con las que no será factible cubrir las necesidades reales que tienen los niños. Afirman que los salarios previstos son “irrisorios”, y piden que se respeten las jornadas del personal, “ya que están bajo mínimos”.