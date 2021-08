Agudo: “Qué más tiene que pasar en esta región para que Page vuelva de una vez de vacaciones”

viernes 27 de agosto de 2021 , 17:34h

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha preguntado hoy qué más tiene que pasar en esta región para que Page vuelva de una vez de sus vacaciones y se ponga a trabajar para resolver los problemas que tiene esta tierra.



Así se ha pronunciado Agudo, en rueda de prensa en junto, al secretario general del PP de Toledo, Pedro Casas, donde ha denunciado que, estamos a 27 de agosto y “aún no sabemos dónde está Page” a pesar del récord histórico en el precio de la luz, de que los agricultores están “desolados” por los daños producidos por las tormentas y ante el repunte de fallecidos y contagios a causa del covid-19.



En este sentido, ha lamentado que, en plena celebración de fiestas patronales en numerosos municipios de la región, los alcaldes siguen abandonados por parte del Gobernó regional y los ayuntamientos tienen que “buscarse la vida” para coordinarse y compatibilizar las fiestas con la seguridad de sus vecinos.



Además, ha recordado que faltan unos días para que comience el curso escolar y Page “sigue ausente” todo el mes de agosto, “escondido y sin dar la cara ante los problemas que tienen los castellanomanchegos”.



También, ha señalado que, en pleno repunte de la pandemia, “nos preguntamos si para Page no son suficientes 181.50 contagios nuevos en las últimas semanas, 600 en el día de ayer, y si tampoco son “suficientes” 100 fallecidos en los últimos días para que “se digne a volver de vacaciones”.



Agudo ha lamentado que, 39 de estos fallecimientos se han producido en residencias, y que, como siempre, “nuestros mayores son los que están sufriendo la peor parte de la pandemia”.



Así mismo, ha señalado que ya son 250 profesionales sanitarios contagiados en el mes de agosto y que Castilla-La Mancha sigue encabezando la mayor tasa de mortalidad de todo el país, y pese a ello, “Page sigue de vacaciones”.



“Dónde está Page cuando el PSOE de esta región dice que nuestra tierra lidera el ritmo de vacunación, a pesar de que es mentira, ya que “nos están engañando con los datos y es el propio ministerio el que indica que Castilla-La Mancha se sitúa por debajo de la media nacional, ocupando el undécimo puesto”.



Agudo ha recordado que, durante estas semanas, hemos visto a otros presidentes autonómicos apoyar a sus ganaderos ante los ataques recibidos por parte del ministro Garzón, y también, los hemos visto en primer alinea preocupándose por los ciudadanos en los municipios donde se han producido incendios, y aquí, en Castilla-La Mancha “también los ha habido” y Page no ha dicho ni una sola palabra de aliento a estas localidades.



Así mismo, ha asegurado que otros presidentes autonómicos están realizando un seguimiento de la pandemia, pero Page “no lo ha hecho, no está y sigue ausente y desaparecido” durante todo el mes de agosto, a pesar de que Castilla-La Mancha es la región en la que más empresas se han disuelto, pero él “ha preferido seguir de vacaciones”.



La secretaria general del PP-CLM ha preguntado por qué Page no está exigiendo a Sánchez una Ley nacional de Pandemias o que ofrezca soluciones ante los precios históricos en el recibo de la luz: “Es una vergüenza que el PSOE tenga que hace propaganda para tapar que Page no está”.



Page ha copiado el estilo de Sánchez



También, Agudo ha lamentado que Page “haya copiado” el estilo de Sánchez al estar de vacaciones cuando en esta región y en España aumentan los problemas.



Por eso, ha insistido en que el PP-CLM y el presidente Paco Núñez va a seguir trabajando y en contacto permanente con los castellanomanchegos escuchando y atendiendo a todos los colectivos para ejercer una “alternativa seria y real de Gobierno” que representa nuestro partido para Castilla-La Mancha frente al “abandono y la ausencia” de Page que no sabemos dónde está y que “tampoco se le espera”.



Por su parte, el secretario general del PP de Toledo, Pedro Casas, ha asegurado que “le llama mucho la atención” que, ante eventos de gran importancia para esta tierra Page haya estado totalmente desaparecido.



Así, ha puesto como ejemplo un día grande para la ciudad de Toledo como es la celebración de la Virgen del Sagrario, o su ausencia en el homenaje a los atletas olímpicos de Talavera de la Reina y que “nadie del Gobierno regional” haya ido a recibirlos.



Además, ha denunciado que Page “no haya aparecido” después de los incendios que han tenido lugar en los Montes de Toledo ni en las recientes tormentas en la comarca de La Mancha donde numerosos municipios se han visto afectados.