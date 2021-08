Denuncian que "los socialistas llevan gobernando esta región 40 años e intentan desviar su nefasta gestión acusando al PP cuando solo ha gobernado la Junta cuatro años"

viernes 27 de agosto de 2021

El secretario provincial del Partido Popular de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha afirmado esta mañana que el presidente regional, Emiliano García Page, “solo es noticia por su ausencia, por estar de vacaciones y por no estar cerca de los problemas que existen en la provincia de Guadalajara”. Además, ha asegurado que los problemas que tiene esta provincia “tienen la marca del PSOE porque son los que gobiernan todas las instituciones”.



Esteban ha lamentado esta actitud, pero ha apuntado que no es nueva “porque lo hemos visto a lo largo de toda la pandemia cuando en lugar de resolver cuestiones se ha dedicado a hacer declaraciones, en algunos casos vergonzosas, contra todos los colectivos”.



Además, el secretario provincial se ha preguntado dónde estaba Page cuando se anunció hace escasos días la recepción parcial de las obras del Hospital de Guadalajara, “una cuestión muy importante y de la que todos los guadalajareños nos sentimos contentos”. Aunque Page no asistió, ha dicho, “si ordenó a todos sus pupilos del PSOE en Guadalajara a hacer declaraciones y acusar al Partido Popular de todos los males de esta provincia”.



En este sentido, Esteban ha querido recordar que ya en la campaña electoral de 2015, Page dijo que en cuanto fuera presidente autonómico el Hospital de Guadalajara sería una realidad. Este anuncio le supuso un varapalo de la Junta electoral por hacer campaña con este asunto. Además, Page también aseguró en 2016 que en tres años las obras estarían terminadas y el hospital funcionado, y en 2019 la situación seguía igual, no es hasta mediados de 2021 cuando tenemos noticias de la recepción parcial. Por tanto, el secretario provincial del Partido Popular ha aseverado que la culpa del retraso de las obras de ampliación del Hospital de Guadalajara “es única y exclusivamente” del PSOE, que no sólo ha gobernado en los últimos seis años, sino cerca de 40”.



En esta misma línea ha apuntado que el motivo por el cual la empresa concesionaria abandonó las obras del Hospital también fue del PSOE de José María Barreda “que dejó a deber más de 10 millones en certificaciones a esta empresa” y por esta razón, la empresa entró en concurso de acreedores durante más de tres años hasta que las obras fueron asumidas por otra compañía que la adquirió. Por todo ello, “echar la culpa al Partido Popular cuando Page lleva gobernado seis años carece de sentido”.



A juicio de Esteban, la ausencia de Page también se ha notado este verano en toda la provincia de Guadalajara. Esteban le ha reprochado que “no haya sido capaz de dar cobertura y ayuda” a los alcaldes ante la celebración o no de las fiestas de sus pueblos y ha lamentado que “no haya ofrecido apoyo y garantía jurídica a los alcaldes, así como la tranquilidad necesaria para que puedan celebrar sus fiestas”.



Igualmente ha puesto el ejemplo de la problemática que están encontrando muchos municipios de la provincia, que ha recibido requerimientos del Ministerio de Transición Ecológica para que cumplan con la normativa en materia de depuración de aguas residuales, competencia que tiene la Junta, a través de su organismo dependiente Aguas de CLM, y una vez más “está desaparecido y no resuelve las complicaciones que tienen nuestros alcaldes como consecuencia de su nefasta gestión”.



También ha exigido responsabilidades a los máximos responsables del PSOE de Guadalajara, sobre el anuncio por redes sociales por parte del Ayuntamiento de Guadalajara de la suspensión de la Feria Taurina de la ciudad, una decisión “con marca del PSOE, con marca de Alberto Rojo, que no debemos olvidar que es pupilo de García Page, y tampoco se ha pronunciado sobre este asunto”.



Por todo ello, la única realidad es que Page “está desaparecido, no comparece y no resuelve los problemas de esta provincia” mientras que el Partido Popular de Castilla-La Mancha, y por su puesto de Guadalajara, “está todos los días al pie del cañón frente a un PSOE de Page desaparecido”.