Abucheos y pitidos a Pedro Sánchez a su llegada a Navalmoral de la Mata

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 27 de agosto de 2021 , 07:40h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido este jueves en su llegada a Navalmoral de la Mata (Cáceres) con abucheos, por un grupo de personas de la Plataforma 'No al Muro' que piden el soterramiento del AVE a su paso por la localidad. Al mismo tiempo, otro grupo de personas han aplaudido a Sánchez.



Pedro Sánchez, quien se ha visto obligado a acortar e interrumpir en varias ocasiones su intervención en su primer acto público callejero tras la vuelta de sus vacaciones. Ha ocurrido en Navalmoral de la Mata, Cáceres, en la visita a un centro de mayores, donde ha sido abucheado con gritos de "¡fuera, fuera!"



La protesta ciudadana ha sido constante desde el inicio de la intervención, una nueva declaración institucional SIN preguntas de apenas siete minutos, en la que ha agradecido la presencia de los medios de comunicación que, no obstante, NO han podido formular pregunta alguna.



Apenas un minuto después de iniciar su comparecencia, un grupo de personas ha comenzado a proferir gritos contra el presidente, quien se ha visto arropado por un grupo de militantes socialistas utilizando como contraataque sus aplausos y gritos de "presidente, presidente", con la intención de acallar la protesta y que no pudiera escucharse en la señal institucional.



Moncloa incluso CORTÓ EL CANAL DE AUDIO de la señal durante el paseo de Sánchez al centro de mayores, acompañado por el presidente extremeño Guillermo Férnández Vara, ya que la pitada y los gritos no cesaron en la hora y media que duró la visita.