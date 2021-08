La Diputación de Guadalajara suspende la celebración de la Recepción de Alcaldes y Alcaldesas 2021

El evento con el que la Diputación agradece a los regidores municipales de la provincia su trabajo, que tradicionalmente se celebra durante las Ferias de la capital, no podría acoger a todos los alcaldes y alcaldesas debido a las distancias de seguridad que deben seguir manteniéndose en actos públicos.

La Diputación de Guadalajara ha decidido suspender este año la tradicional Recepción a los Alcaldes y Alcaldesas de la provincia, que en situación de plena normalidad se celebraría, como es habitual, en la capital durante su semana de Ferias y Fiestas.



La Recepción de Alcaldes y Alcaldesas no pudo celebrarse en 2020, a causa de las normas sanitarias de prevención y lucha contra la pandemia. En 2021, aunque la situación sanitaria ha mejorado notablemente y las medidas restrictivas han podido relajarse gracias a las campañas de vacunación, todavía no se ha recuperado la plena normalidad y siguen existiendo circunstancias que impiden celebrar este evento en las condiciones que el equipo de Gobierno de la Diputación desearía hacerlo.



El presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha explicado que hay dos motivos fundamentales que han llevado al equipo de Gobierno a suspender por segundo año consecutivo la Recepción de Alcaldes y Alcaldesas. Por un lado, califica esta decisión como “un acto de coherencia, ya que estos mismos alcaldes y alcaldesas que merecen todo nuestro agradecimiento y homenaje por el excepcional trabajo que están realizando frente a la pandemia, se han visto obligados en su inmensa mayoría a suspender total o parcialmente las fiestas en sus municipios”.



Como segundo motivo, Vega señala que “la Recepción de Alcaldes es un evento al que están invitados todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia, que son muchos y todos sin excepción merecen nuestra gratitud, y nos gustaría contar con la presencia de todos ellos, algo que este año no sería posible por las distancias de seguridad que todavía deben seguir manteniéndose en grandes reuniones de personas”.



“Sería injusto y complicado tener que establecer criterios de limitación de aforo, dada la gran cantidad de entidades locales de nuestra provincia y no queremos que nadie se quede fuera”, ha recalcado el presidente.



Por ello, ha lamentado “no poder celebrar este evento en 2021 en las condiciones que nos gustaría y que los alcaldes y alcaldesas de la provincia merecen” y ha garantizado que “la Diputación volverá a organizar este acto cuando la situación sanitaria permita homenajearles sin ningún tipo de limitación”.