El tiempo en Sigüenza para este viernes es de 13ºC de mínima y 31ºC de máxima con un 17% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Más calor este viernes en Guadalajara donde predominarán los cielos despejados y el ambiente soleado llegando el mercurio a los 35ºC

El tiempo en Guadalajara para este viernes es de 18ºC de mínima y 35ºC de máxima con un 5% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%. La velocidad del viento será de 12 km/h soplando de dirección oeste.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 27 de agosto de 2021 , 07:35h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, predominio de cielos despejados, con alguna nubosidad de evolución diurna en las sierras del sureste y del norte, donde no es descartable alguna tormenta ocasional.



Las temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento, salvo en el suroeste, donde no cambiarán. Soplarán vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste durante la tarde, algo más intensos en las horas centrales por la zona oriental.



Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 35ºC en Albacete, 20 y 35ºC en Ciudad Real, 17 y 33ºC en Cuenca, 18 y 35ºC en Guadalajara y entre 20 y 36ºC en Toledo.



El riesgo por calor afectará este viernes a Albacete, donde se alcanzarán 38ºC y predominará el tiempo seco y soleado.-



Las temperaturas subirán este viernes y se alcanzarán valores significativamente elevados en valle del Ebro, la Comunidad Valenciana y sudeste peninsular, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha activado el aviso amarillo por riesgo de calor en siete provincias que superarán los 36 grados centígrados (ºC) e incluso pueden llegar a 38ºC. Se trata de Albacete, Murcia, Alicante, Valencia, Tarragona, Lérida y Huesca.



En general este viernes en gran parte del país predominará el tiempo anticiclónico con cielos poco nubosos o despejados en la primera mitad del día. No obstante, espera que serán probables las nubes bajas y las brumas matinales en el litoral y en el litoral e interior norte de Galicia, interior del Cantábrico, litoral de Cádiz, Melilla, litoral catalán, Baleares y norte de Canarias.



Asimismo, se esperan intervalos de nubes medias, altas y de evolución diurna en la mitad norte peninsular, Andalucía, sudeste y Baleares y no se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional, por la mañana en el Estrecho y Melilla así como, por la tarde, en el interior de Galicia, oeste de la cordillera Cantábrica, sistemas Central e Ibérico, sierras orientales de Andalucía, nordeste catalán y Baleares.



Los posibles bancos de niebla podrán ser localmente persistentes en los litorales oeste y noroeste de Galicia. Asimismo, hay posibilidad de polvo en suspensión en el sur de la Península, en el Estrecho y Melilla, de modo que algunas de las precipitaciones estarán acompañadas de barro.



Las temperaturas diurnas subirán en la meseta, en el tercio oriental, en Baleares y en las medianías de Canarias. Por el contrario descenderán en el alto Ebro, Navarra y golfo de Cádiz.



En concreto, serán significativamente altas en el valle del Ebro, la Comunidad Valenciana y sudeste peninsular donde podrían alcanzarse los 34 o 36 grados centígrados e incluso los 38ºC en los ríos de la mitad sur de la Península y en el valle del Ebro.



Finalmente, el viento soplará de componente este en el litoral norte de Galicia, en el litoral cantábrico y rolará a poniente durante el día, en el Estrecho y Alborán. Del noroeste en el valle del Ebro y de componente sur en el litoral sudeste y Baleares, mientras que en Canarias predominarán los alisios y el viento soplará flojo en el resto.