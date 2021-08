El alcalde de Fontanar anuncia un plan de medidas CONTRA LAS MAFIAS OKUPAAS

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 24 de agosto de 2021 , 20:01h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El alcalde de Fontanar (Guadalajara), Víctor San Vidal, ha anunciado este lunes un plan de medidas contra las mafias okupas que, entre otras cuestiones, supondrá una mayor presión fiscal hacia las viviendas permanentemente desocupadas en la localidad.



Según ha anunciado en sus redes sociales, se trata de una medida que pretende fomentar, por un lado, el uso residencial de las viviendas; y, por otro lado, evitar la okupación ilegal de viviendas abandonadas que suelen ser propiedad, mayoritariamente, de entidades bancarias.



Actualmente, Fontanar no presenta un índice preocupante de okupaciones pero, según el alcalde, "la mejor medida contra este fenómeno es la prevención".



Y se ha referido a los episodios registrados en el municipio, "el último hoy mismo", por lo que el consistorio requerirá al propietario para que adopte las medidas oportunas para garantizar la seguridad de la vivienda, así como a la Comandancia de la Guardia Civil para que garantice la indemnidad del inmueble.



La localidad se solidariza con esta medida con otros municipios cercanos, como Horche, que sí están siendo "víctimas masivas de okupaciones".



Por último, San Vidal ha precisado que con políticas como las del Ayuntamiento de Fontanar "se hace saber, de forma pública y notoria, que los okupas no son bien recibidos en Fontanar y que se luchará contra ellos a través de todas las herramientas posibles con contundencia y agilidad”.



Actualmente, Fontanar no presenta un índice preocupante de okupaciones pero, según el alcalde, "la mejor medida contra este fenómeno es la prevención".



Y se ha referido a los episodios registrados en el municipio, "el último hoy mismo", por lo que el consistorio requerirá al propietario para que adopte las medidas oportunas para garantizar la seguridad de la vivienda, así como a la Comandancia de la Guardia Civil para que garantice la indemnidad del inmueble.



La localidad se solidariza con esta medida con otros municipios cercanos, como Horche, que sí están siendo "víctimas masivas de okupaciones".



Por último, San Vidal ha precisado que con políticas como las del Ayuntamiento de Fontanar "se hace saber, de forma pública y notoria, que los okupas no son bien recibidos en Fontanar y que se luchará contra ellos a través de todas las herramientas posibles con contundencia y agilidad”.