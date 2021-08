Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Comunicado de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Antigua Patrona de Guadalajara : ¡VIVA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA!

Queridos Hermanos, vecinos y devotos de Nuestra Señora de la Antigua, otro año más queremos comunicaros que dada la continuación de la aún preocupante situación sanitaria, siendo nuevamente prudentes y a pesar de la leve mejoría respecto del año pasado, la Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Antigua ha decidido suspender también este año las procesiones, que durante estas fechas y que con motivo del traslado y Fiesta Mayor se han venido celebrando durante tantos años. Por lo tanto, en este año 2021 tampoco tendrán lugar las mismas, lo que os comunicamos con la tristeza propia de la decisión.



Sin embargo, los festejos religiosos si serán posibles. Al igual que el año pasado fueron cada una de las parroquias de Guadalajara las encargadas de su organización y, en el horario que ellas determinen para la realización de las novenas y misas.



A diferencia del año pasado, en que la Virgen no salió de su Santuario, en este la imagen de la Patrona permanecerá durante los días de novena y Fiesta en la Iglesia del Fuerte de San Francisco, donde se celebrarán los cultos propios de esos días. Los actos programados para el día de la fiesta el 8 de septiembre serán con el siguiente horario: la misa de las Familias a su hora habitual de las 8 de la mañana, habrá eucaristías a las 9:30, otra a las 11:00 y la función principal presidida por el Sr. Obispo se retrasa media hora respecto de otros años, celebrándose a las 12:30. A su término se concluirá con los actos religiosos de la Fiesta Mayor de Nuestra Patrona. Es necesario recordaros que se deberán cumplir las normas sanitarias vigentes al momento de cada celebración en lo relativo a los aforos, el uso de mascarillas y distancias de seguridad, en todas y cada una de las celebraciones en los templos, apelando a la responsabilidad y con el fin de no generar ningún problema. Es importante que recordéis que no habrá procesiones.



Este año la entrada será libre y una vez completados los aforos se deberá abstenerse de acceder a los templos. En la función principal existirá como siempre una zona reservada para las autoridades. Deciros que al igual que el año anterior y con el fin de llegar a cuanto mas devotos, tanto la misa de las Familias, como la función Principal serán retrasmitidas a través de las Redes Sociales por los canales oficiales que ha puesto a nuestra disposición el Ayuntamiento de Guadalajara. Oportunamente, se comunicará el enlace. Queremos con todo esto preservar la seguridad de todos los devotos ante lo que pudiera ser una presencia masiva de estos y evitar incidentes, tanto sanitarios, como de orden público.



De nuevo una vez mas nos encomendamos a Nuestra Señora de la Antigua para que interceda en una pronta recuperación de la normalidad y sea, como así deseamos, el último año que no vivamos la fiesta de forma completa.



Como siempre nos ponemos bajo la protección del manto de Nuestra Señora y deciros hoy de nuevo y más que nunca, ¡VIVA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA!



Un abrazo,



LA JUNTA DE GOBIERNO