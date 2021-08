No hay medallas para la atención psicológica

lunes 23 de agosto de 2021 , 11:39h

Hay que hacer una reflexión sobre la sanidad pública, y concretamente sobre la atención psicológica, que ahora mismo está recibiendo tanta atención mediática por parte de los medios de información, pero que a la larga no conseguirá despegarse de ser solo un recurso de discurso, si no conseguimos que despegue la acción institucional para dotarla de fondos y personal, para que los problemas psicológicos no puedan convertirse en la próxima pandemia mundial.



No es la primera vez que, en estos días me cuentan personas de Guadalajara la dificultad que están teniendo para poder acceder a un recurso tan importante como puede ser la atención psicológica, donde el tiempo es fundamental para sanar a los pacientes, y donde se están dando citas para dentro de cincos meses, tiempo más que suficiente como para que el daño psicológico sea irreversible.



Hace unos meses el ayuntamiento de Guadalajara se comprometió a propuesta de UNIDAS PODEMOS IU para hacer un esfuerzo y poder dotar e informar de los distintos medios que había en la ciudad para poder solicitar estas ayudas psicológicas, pero aún no es suficiente por que la información no está llegando, y es urgente que desde los estamentos públicos hagamos un esfuerzo para que esta información esté disponible para todas las personas y para que todas las personas puedan permitirse un atención de calidad.



De nada sirve que personas como Simone Biles, ponga en los medios los problemas psicológicos en los deportistas de élite, si no bajamos la mirada a aquellas personas que no pueden costearse atención psicológica privado y no unos precios populares o si la seguridad social no es capaz de absorber pacientes, los problemas psicológicos se puede convertir en algo generalizado entre la población y sobre todo en las clases obreras, porque a los problemas derivados de la pandemia de La Covid19, que se cebó mucho con las clases populares, también se le añade la presión de resultados laborales, la precariedad de los trabajos, la falta de expectativa en el futuro y la baja remuneración salarial puede hacer esta se agrave entre las personas que menos recursos.



Nos deberíamos de preocupar porque la atención psicológica sea una recurso cubierto por la seguridad social con personal y fondos, para que todas las personas independientemente de los recursos económicos que tenga pueda acceder a ella.



Alfredo Vicente Ruano

Portavoz del círculo PODEMOS Guadalajara .