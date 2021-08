Estrenos del 20 de agosto en Netflix, HBO, Movistar+, Disney+, Amazon y más

viernes 20 de agosto de 2021 , 17:56h

Pese a ser un viernes de agosto más, Netflix, HBO, Filmin, Movistar+, Disney+, Amazon y Apple TV+ nos presentan interesantes títulos entre sus estrenos, como la esperada 'Nine Perfect Strangers' con un reparto estelar encabezado por Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans o Regina Hall; la nueva comedia de Amanda Peet, 'La directora' o el debut como director de Brian Andrew Mendoza con Jason Momoa como protagonista, 'Sweet Girl'.



Amazon Prime Video



'Nine Perfect Strangers' (viernes)

'La casa del caracol' (viernes)

'Cats' (domingo)

'Las aventuras del Doctor Dolittle' (domingo)



Apple TV+



'Truth Be Told' T2 (viernes)



Disney+ (viernes)



'Chasing Tyson'

'La decisión de Michael Jordan'

'Descontroladas'

'La isla mínima'

'Lance'

'O.J.: Made in America'

'El secreto de Marrowbone'

'Tengo ganas de ti'

'Venganza: Conexión Estambul'



Filmin (viernes)



'Arma desnuda'

'Chocolate'

'Dragon Master'

'Fabricated City'

'Firestorm: Fuego Cruzado'

'El fotógrafo de Minamata'

'Guerra de Flechas'

'Inseparables'

'Louloute'

'Motorway'

'Nadie'

'Post Mortem'

'The Show'

'The Trip'

'Una vida sencilla'

'Yalda, la noche del perdón'



HBO (viernes)



'Grease'

'Grease 2'

'Forrest Gump'

'Call Me By Your Name'

'Captain Fantastic

'Inside'

'Underworld: Guerras de sangre'

'Espías desde el cielo'

'25 Kilates'

'Amador'

'Silencio roto'

'Persecución al límite'

'La torre oscura'

'Cumbres borrascosas'

'Un traidor como los nuestros'

'Rumbos'

'La oveja Shaun. La película'

'Spirit. El corcel indomable'



Movistar+



'Todo va a ir bien' T2 (viernes)

'Silent Witness (Testigo mudo)' T23 (viernes)

'Big Weekend: el festival de BBC Radio 1' (viernes)

'Salvaje' (viernes)

'Lupin III: The First' (sábado)



Netflix (viernes)



'Una casa de locos: La película'

'Comedy Premium League'

'La directora'

'Un hombre enamorado'

'Sweet Girl'