Seat deja de fabricar en la planta de Martorell ...por falta de microchips

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 20 de agosto de 2021 , 18:03h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La línea 2 de la fábrica de Martorell (Barcelona) de Seat, que este agosto trabaja de forma excepcional para recuperar la producción, no funcionará este viernes debido a la escasez en el suministro global de semiconductores, al tiempo que el lunes sí se activará pero todavía no a pleno rendimiento.



Seat cuenta actualmente con tres líneas de fabricación en la planta de Martorell y una de ellas, la número 2, trabaja este agosto de forma excepcional y a doble turno "para compensar parcialmente los vehículos no producidos durante este año por la escasez de semiconductores y entregar lo antes posible la alta demanda a concesionarios y clientes", según señala la empresa en un comunicado.



Pero precisamente la escasez de semiconductores ha llevado a la compañía a revisar sus planes y a paralizar este viernes la producción de la línea 2 (la única en funcionamiento), así como a no retomar el taller de Montaje de esta línea hasta el martes, si bien el lunes sí volverán a funcionar áreas como las de Pintura y Chapistería.



También el lunes volverá a trabajar a un turno de producción la línea 1 de esta planta, como ya estaba previsto. Desde el lunes 2 de agosto y hasta ahora, Seat ha fabricado más de 8.000 vehículos adicionales en esta línea 2, que no suele trabajar en el octavo mes del año pero sí lo ha hecho esta vez de forma excepcional.



La automovilística ya se ha visto afectada este verano en otras ocasiones por la escasez de semiconductores, pues tuvo que cerrar la planta de Martorell los días 25, 28 y 29 de junio y el 19 y 20 de julio.