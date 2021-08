La plantilla de Geacam pide a la empresa y a la Administración regional que recapacite: “No pueden tener un operativo donde la media de trabajadores cobra 17.000 euros anuales, unos 1.100 euros al mes y así desde hace 11 años”

jueves 12 de agosto de 2021 , 17:47h

Al igual que el pasado lunes, el malestar dela plantilla de la empresa pública Geacam se ha hecho sentir esta mañana en las calles del casco histórico de Toledo, donde trabajadores y trabajadoras de las cinco provincias han secundado la convocatoria del Comité de Huelga en un conflicto que dura ya cinco meses. Los bomberos y bomberas forestales han acudido a la llamada a la protesta de CCOO y SATIF para reclamar al Gobierno regional soluciones, y por eso de nuevo la protesta ha finalizado a pleno sol junto al Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo Autonómico.

Antes de la protesta representantes sindicales han intervenido ante los medios de comunicación para remarcar las razones del conflicto. Iñaki Blanco, secretario del Comité Intercentros de Geacam, ha dicho que las soluciones siguen sin llegar: “Queremos hacer ver a la Consejería de Desarrollo Sostenible que esto no es una cuestión de un sindicato o de dos, el conflicto es de todos los trabajadores con la empresa, todos tenemos una situación altamente difícil de sostener, se dan constantes incumplimientos de convenio, constantes problemas que terminan en los juzgados, los cuales tenemos saturados de demandas”.

Los trabajadores de esta empresa pública llevan “11 años sin mejoras sociales, laborales y económicas, trabajando en todo tipo de emergencias y sin tener nada regulado”, ha denunciado Blanco, a la vez que ha insistido en emplazar a Geacam y a la Administración regional a sentarse y poder regular esto, aunque “la realidad es que no nos dan la posibilidad”. Sobre la situación de la plantilla, el representante de CCOO 2019, pero a día de hoy siguen sin tenerlo; además, de 300 vacantes que hay en el dispositivo, más de un centenar no se han repuesto. “Esto es inconcebible en una empresa pública, porque al final somos menos, y tenemos que seguir sacando el mismo trabajo, y el riesgo en los incendios y en las emergencias es mayor”.

Iñaki Blanco ha puesto números para hacer ver que el colectivo de bomberos forestales necesita esas mejoras que se reclaman en este conflicto: “Tanto que dicen que somos profesionales, que lo demuestren, no pueden tener un operativo donde la media de trabajadores cobra 17.000 euros anuales, unos 1.100 euros al mes y así desde hace 11 años”.

“No podemos estar sin un convenio colectivo, con conflictos que acaban en los juzgados constantemente. No pueden hacerse una foto y luego decir que no hay dinero para negociar un convenio. No podemos estar en esta situación”, ha añadido Blanco, que ha mostrado su confianza en que “alguien del Gobierno recapacite y que vean lo que tratamos de hacerles ve, los trabajadores no queremos estar en conflicto, pero nos han llevado a esta situación, es lo que queremos que entiendan la empresa y el Ejecutivo”.

Trabajos para la llegada de la Vuelta

A preguntas de los periodistas sobre las tareas de desbroce y limpieza de los retenes de Molina de Aragón y Corduente por la llegada de la Vuelta Ciclista a España, que ayer denunciamos públicamente, Blanco ha afirmado que “nosotros somos un servicio de emergencias, no un servicio de mantenimiento” porque haya un evento deportivo. “Estos compañeros están con la desbrozadora mañana y tarde y si sale un incendio pueden estar hasta 12 horas para extinguirlo, esto es saltarse todo lo que tenemos estipulado, no nos respetan. Se sabe desde hace tiempo del paso de la Vuelta Ciclista en Molina, esas tareas “debería hacerlas el servicio de mantenimiento del Ayuntamiento y no utilizar para ello un servicio de emergencias de la Junta”.

Reunión mañana viernes

Tras la segunda manifestación en Toledo esta semana dentro del calendario de protestas y paros fijado, el Comité de Huelga se reunirá de nuevo mañana viernes para decidir futuras acciones y movilizaciones. Mientras, como ha recordado Blanco, siguen a la espera de que Geacam y la Consejería de Desarrollo Sostenible pongan día y hora a la negociación. El representante de CCOO ha advertido de que “no vamos a parar mientras no se dignifique a este colectivo con 2.700 profesionales repartidos por toda Castilla-La Mancha. No podemos continuar así”.