MAL DATO : España lidera la caída de las ventas de coches en la Unión Europea

3905 | José Garci - 10/08/2021 @ 09:14:12 (GMT+1)

Y ahora "coches eléctricos" con electricidad a precio de oro para que mueran los españolitos de frío en sus casas al no poder pagarlas o mueran de inanición al no poder prepararse la.comida o porque todo el campo español está lleno de paneles solares o porque explote una de las 85 nucleares francesas que venderán esa electricidad a precio de oro o por minas de litio ultracontaminantes o porque no se puede reciclar una batería o porque tampoco lo hace un combustible nuclear o morir de esa contaminación nuclear y de panel solar o de inanición o de la que producen y producirá el resto del mundo China,Rusia,Estados Unidos,India,...que protege sus economías y no se suman a llevar a sus ciudadanos a la miseria y cuasi muerte desde ya