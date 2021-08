El Cupón Diario de la ONCE reparte 105.000 euros en Azuqueca de Henares

jueves 05 de agosto de 2021 , 12:26h

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 105.000 euros en Azuqueca de Henares (Guadalajara), en 3 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 4 de agosto.La vendedora de la ONCE María Elena Roa Fernández, es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Azuqueca de Henares .El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. También se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.