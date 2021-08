El 77,2% de los españoles considera que los impuestos NO se cobran de manera justa, que NO pagan más quienes más tienen

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 04 de agosto de 2021 , 18:30h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El 77,2% de los contribuyentes considera que los impuestos no se cobran de manera justa, que no pagan más quienes más tienen, según se desprende del estudio "Opinión pública y política fiscal" publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).



El informe anual, que supone la edición número 37, resalta que el 89,9% de los contribuyentes cree que existe mucho o bastante fraude fiscal, frente al 5,8% que considera que existe poco o muy poco.



La encuesta también indica que el 52,4% de los contribuyentes considera que la sociedad se beneficia poco de lo que se paga a las Administraciones Públicas en impuestos y cotizaciones, mientras solo el 29,9% cree que la sociedad se beneficia bastante. Asimismo, el 40,3% de los encuestados piensa que paga "mucho" en impuestos, mientras que el 44,2% lo ve "regular" y el 10,1%, "poco".



También hay un alto porcentaje, el 58,3%, que considera que las Administraciones Públicas le dan menos prestaciones de lo que paga en impuestos y cotizaciones. Respecto a la cantidad de impuestos que deberían pagar dos personas con los mismos ingresos dependiendo del origen de sus rentas (empleo, herencias, alquileres, prestaciones, entre otras), el resultado está muy ajustado, el 46,5% piensa que deberían pagar lo mismo con independencia de la procedencia, frente al 45,3% que cree que deberían pagar una cantidad diferente dependiendo del origen.



Además, el 59,1% cree que la recaudación debe proceder sobre todo de los impuestos directos, como el IRPF, que se aplica según la renta o la riqueza de las personas o empresas, mientras el 23,6% aboga por aumentar la recaudación a través de impuestos indirectos como el IVA, que gravan bienes de consumo y servicios y afectan a todo el mundo por igual.



El 88,9 % de los contribuyentes del estudio afirma que engañar a Hacienda es hacerlo a todos los ciudadanos y el 69% piensa que si la gente no engaña más es "por miedo a una revisión". La inmensa mayoría, un 82,6%, considera que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos por explicar el destino de los impuestos.



El estudio revela igualmente que más del 60% piensa que se dedican muy pocos recursos a la investigación en ciencia y tecnología, a la protección del medio ambiente, a ayudar a los dependientes, a vivienda y a enseñanza.