Declara como investigado el director de la Residencia de Mayores Tomelloso con 75 muertos por Coronoavirus

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 28 de julio de 2021 , 18:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El director de la Residencia de Mayores "Elder" de Tomelloso, José Manuel Sampedro, ha declarado este martes en los juzgados de la localidad ciudadrealeña en calidad de investigado, por 8 de las 75 muertes por covid-19 que se produjeron en ese centro en los primeros días de la pandemia.



Sampedro, ha declarado ante el juez, en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tomelloso, durante casi cuatro horas a puerta cerrada, ya que es una diligencia de la investigación, pues el asunto, que investiga la posible comisión de delito de homicidio por imprudencia y delito de omisión del deber de socorro, aún está en fase de instrucción.



El director de la residencia Elder al inicio de la pandemia ha contestado a las cuestiones que le ha planteado el juez y también a algunas de las preguntas formuladas por el abogado de ocho familias afectadas que presentaron una denuncia conjunta por presuntos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro en su gestión al frente de la residencia.



Así al menos lo ha indicado a Efe Francisco Javier García, hijo de un anciano de 92 años que falleció el 31 de marzo de 2020 y que ha señalado que la denuncia ha sido interpuesta por 8 familias, la mayoría de las cuales han estado en la puerta de los juzgados, en la que también había trabajadores de la residencia que “no estaban empleados en esos momentos” apoyando al director, ha señalado.



García ha opinado que no es lógico lo que ocurrió en la residencia durante esos días, ya que al principio el director de la misma calificó de “bulos” por las redes sociales las muertes que se estaban produciendo y los afectados por covid que se les atribuían, mientras que unos días después pidió ayuda en televisión y en otros medios porque estaban desbordados, no tenían material de protección y él mismo había tenido que poner comidas e ir a trabajar con fiebre, según relató Sampedro.



Por su parte, el abogado de las familias de los fallecidos, Luis Miguel Polo, ha señalado que éstos lo que buscan “son respuestas” sobre por qué el director del centro no aplicó ningún protocolo de actuación para combatir la covid, cuando ya lo estaban haciendo en otros centros, entre ellos uno que está al lado de ”Elder” y en el que se registraron 8 fallecimientos.



Al respecto, el abogado ha señalado que la obligación de hacer un protocolo venía impuesta en unas instrucciones del Ministerio de Sanidad el 5 de marzo de 2020, y un poco antes, en febrero, lo exigía a las empresas de riegos laborales.



“Las preguntas que le hecho en este sentido no las ha contestado”, ha señalado Polo, quien ha resaltado que los testimonios de las personas que entonces estaban trabajando en la residencia y otros que desempeñaron algún cargo cuando se produjeron estos fallecimientos “confirman que no había ningún protocolo, ni ninguna medida”, ha indicado



Asimismo ha recordado que esta residencia de mayores fue intervenida por la Junta y que es la única a la que le ha abierto un expediente sancionador por la mala praxis del centro durante la pandemia.