Acusan al alcalde socialista de Azuqueca de querer "hacer trampas" con los contratos menores y las facturas

miércoles 28 de julio de 2021

Los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca denuncian la pésima gestión de las cuentas públicas y la falta de transparencia del Equipo de Gobierno. Aseguran que el Gobierno municipal trata de “hacer trampas” para intentar esquivar el control de su gestión económica, recurriendo al fraccionamiento de contratos para evitar los procesos públicos de adjudicación de obras o servicios, y aprobando decenas de pagos facturas con “omisión de fiscalización” y otras muchas con “reparos” de los servicios de Intervención del Ayuntamiento.



Aunque aseguran que el modo de proceder del alcalde y sus concejales, no es nuevo, señalan algunas situaciones que se han producido recientemente, como es el caso de varios informes quelos servicios técnicos se han negado a firmar (apuntando que “el expediente NO ha seguido el procedimiento establecido”), por entender que se ha producido un “fraccionamiento” de un mismo contrato.



“Lo que los responsables municipales han buscado con esta forma de proceder, es evitar que el contrato en cuestión supere los límites establecidos para ser considerado un contrato menor, y así esquivar un procedimiento público de adjudicación, y hacer lo que les da la gana, sin trámite de control”, aseguran desde el PP.



Según los concejales el Grupo Popular, la mala gestión económica del Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Azuqueca, lo pone en evidencia los reconocimientos extrajudiciales de crédito que se llevan a Pleno “un mes sí y otro también”(este mes de julio, por importe de más de 70.000 euros), o el “ingente” volumen de facturas que no pasan el trámite de fiscalización, y otras muchas que se llevan a Pleno con “reparos de intervención”, muchas veces por “insuficiencia o inadecuación de crédito presupuestario”, según consta en los propios expedientes.



Según apuntan los ediles populares, sin “fiscalización” lo mismo hay facturas de los talleres para mayores, del área de Igualdad, de compras de material deportivo o para parques o de material para obras y reparaciones. Y en cuanto a los “reparos” de Intervención, afectan también a facturas de distintas áreas y servicios, y de cuantías muy dispares(desde pagos de luz o abogados, servicios sociales,etc).



“Creemos que esta forma de gestionar el dinero de todos los vecinos de Azuqueca no es la más correcta”, señalan desde el PP.



Esta semana, el Equipo de Gobierno lleva a Pleno un Reglamento de Control Interno y Fiscalización Limitada Previa con el argumento de dar transparencia y agilizar los procesos de contratación de obras o servicios. “Mucho nos tememos que será un ‘coladero’ para seguir esquivando el control y evitar tener que rendir cuentas, por la falta de transparencia es la forma de actuar del alcalde y los suyos”, asegura el concejal del PP Javier Martín.