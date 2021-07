Sigüenza, parada hoy del Autobús de la Repoblación de la feria Presura21

martes 27 de julio de 2021 , 19:00h

Sigüenza ha sido hoy parada del Autobús de la Repoblación de la Gira Presura 21. Este autobús está recorriendo, desde el 19 de julio, y hasta mediados de septiembre, el Camino de Santiago con el objetivo de volver a mostrar una España Rural atractiva, pujante y emprendedora.



El Autobús de la Repoblación forma parte de las actividades de Presura, la Feria nacional dedicada a la lucha contra la despoblación que cada año se celebra en Soria. En 2021, y tras un año de suspensión por la pandemia, llegará a su V Edición. La iniciativa, que organiza la asociación El Hueco, gira este año con el lema #ruralfemenino. Hoy, hasta Sigüenza se han acercado el presidente de El Hueco, Joaquín Alcalde, y el comisionado de Castilla-La Mancha para la Despoblación, Jesús Alique.



En una rueda de prensa previa, acompañados por la anfitriona de la iniciativa, la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, han presentado los objetivos de la gira para después dar paso a un coloquio, conducido por el periodista Roberto Ortega. Hasta seis mujeres de la comarca han presentado sus proyectos de emprendimiento en la parada seguntina de la gira, que se ha retransmitido en directo por el canal PresuraTv.



Ha abierto la jornada la alcaldesa de Sigüenza.



En sus palabras, ha hecho una primera referencia al argumento de la gira en 2021, #ruralfemenino, como primera alcaldesa en la historia del municipio, mencionando a las emprendedoras que han contado hoy sus proyectos, muchas de ellas trasladándose desde otras ciudades para recalar, finalmente, con sus exitosos proyectos en Sigüenza. Merino ha elogiado también a la asociación El Hueco, por “la lucha seria y eficaz, con proyectos”, que lleva a cabo contra la despoblación, de los que Sigüenza ya ha formado parte, como la presentación de Rural Proofing en el Parador de Sigüenza, que tuvo un capítulo para la Ley contra la Despoblación, o el más reciente, la Red de Pueblos Acogedores para el Teletrabajo, del que también forma parte el municipio, “especialmente ahora, que tenemos La Casa-Coworking abierta de par en par al emprendimiento”.



Merino también ha mencionado la reciente y exitosa Ley contra la Despoblación, “que he tenido el orgullo de defender en las Cortes de Castilla-La Mancha”, como pionera que es en incluir medidas fiscales para favorecer el emprendimiento y en general la vida en el medio rural. “Somos la primera región que se preocupa, por ley y con incentivos fiscales para este ámbito, por frenar la despoblación”, ha dicho, algo que la alcaldesa ha hecho extensivo al gobierno municipal. “Nuestro objetivo prioritario es frenar la despoblación”.



Merino se ha referido a que la pandemia sí ha traído algo bueno, y es que la gente se ha dado cuenta de la calidad de vida que hay en los pueblos. “Si tenemos los servicios necesarios, el medio rural es el ideal para vivir”, aludiendo en este punto a la recuperación de los trenes al Corredor del Henares y a Madrid, en horarios comercial y laboralmente operativos recién anunciada. Por último, para cerrar su intervención, la alcaldesa ha señalado como acicates contra la despoblación en el caso de Sigüenza, la candidatura a Patrimonio Mundial y el IX Centenario de la Reconquista.

“El esfuerzo coordinado de las instituciones y la ilusión que genera, da sus frutos. En los últimos meses asistimos a la apertura de hasta diez comercios en la ciudad, marcando el camino que debemos seguir”, ha terminado.



Por su parte, Jesús Alique, ha destacado que la lucha contra la despoblación pasa por dar un impulso al papel imprescindible de las mujeres en el medio rural.



En este sentido, ha querido destacar el papel de las mujeres en los territorios rurales para lo que ha puesto como ejemplo a la alcaldesa de Sigüenza, destacando “el empeño y el trabajo” que realiza para convertir a la localidad en ‘Ciudad Patrimonio de la Humanidad’; o el de Blanca Moreno, directora y co-propitaria del hotel-restaurante del Molino de Alcuneza que ostenta una estrella Michelin, así como el de otras tantas mujeres de esta zona, como las que han participado en el coloquio.



En este punto, ha enumerado algunas de las medidas que contempla Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, la primera de todo el territorio nacional, para favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, incidiendo en la Estrategia Regional frente a la Despoblación que blinda “la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y la no discriminación por razón de sexo, así como la incorporación de la perspectiva de género, como ejes transversales a la hora de desarrollar las 196 medidas de las que se compone”, según ha apuntado Jesús Alique.



Y por último, Joaquín Alcalde ha enmarcado la iniciativa del autobús de la Repoblación “En primer lugar, busca promocionar la feria que se celebra en Soria, y que llegará a su V edición en noviembre. Pero también pretende poner en contacto a urbanitas con los recursos de los pueblos, animándoles a iniciar su proyecto en el medio rural. Y por último, busca dar visibilidad a proyectos anónimos e interesantes desarrollados en los pueblos, este año dándole especial relevancia a la aportación de las mujeres rurales”, ha señalado el presidente de El Hueco. La gira finalizará el 15 de septiembre en Santiago de Compostela, momento a partir del cual “intensificaremos nuestra promoción de Presura21, que vuelve a ser una feria popular, abierta al público”.



A lo largo de la mañana, y retransmitido en directo por PresuraTV, el Autobús de la Repoblación, bajo la moderación del periodista Roberto Ortega, ha dado a conocer en varios coloquios hasta seis proyectos vitales de mujeres seguntinas. María Muñoz, arquitecta de 28 años, proveniente de una de las pedanías de Sigüenza, Bujarrabal, ha manifestado que quiere desarrollar su profesión en Sigüenza, para lo que ha abierto su propio estudio de arquitectura en la ciudad.



Blanca Moreno, Estrella Michelín con el Hotel Molino de Alcuneza, ha recordado la evolución de El Molino, desde que a principios de los noventa sus padres se enamoran de un edificio con más de 500 años de historia y lo compraran. Fue en 1996 cuando abrieron como hotel bed and breakfast. “Cuando mis padres solicitaron financiación entonces, muchos bancos les dijeron que era un plan de dudosa viabilidad, pero hoy, gracias a su trabajo y al nuestro, la segunda generación de restauradores y hosteleros, es un negocio asentado y rentable, un Hotel de cuatro estrellas, con Estrella Michelin y Sol Repsol, que sigue trabajando en busca de la excelencia y cuidando del producto local”, ha señalado en la tertulia.



Blanca Berrío, gerente de A Punto de Patch, ha explicado como esta técnica artística la ayudó a salir de la ciudad y a emprender en el mundo rural. Su negocio principal son los talleres que imparte en Sigüenza y pueblos de alrededor, incluidos algunos de Soria, e incluso en Zaragoza. Blanca, que dejó una multinacional por el Patchwork y la costura creativa, ha dicho que “ahora estoy ocupada, no estresada”.



Inés García Gutiérrez, regenta la Librería Rayuela, un comercio que lleva años colaborando para divulgar la cultura en la ciudad. Procedente de Madrid, sin raíces en la ciudad y procedente del mundo del espectáculo, trabajó un tiempo en esta librería, que luego sus dueños le propusieron adquirir. Lleva 16 años en Sigüenza. “Siempre quise vivir en un sitio más pequeño que Madrid. Me gusta el campo y pasear. Fue una bendición venir a vivir a una ciudad como Sigüenza, pequeña, pero con gran ambiente cultural, algo que para mí, es prioritario”, ha señalado. Hoy, perfectamente integrada en la vida local, donde organiza incluso un festival de cuentos de manera anual, ha explicado las claves de su librería, que depende en buena medida del turismo, pero que no renuncia a mostrar las novedades, con un amplio apartado para las locales y provinciales.



Irene Gómez regenta la panadería Los Gustos de Antes. Dedicada al mundo de la hostelería “y de los churros” desde los trece años, emigró por amor a Barcelona, donde aprendió el oficio de la panadería “de los mejores de la época”, un aprendizaje que después continuaría en Francia. Asentada en Sigüenza, conoció las harinas de la Espelta y la Sal, con las que ahora elabora productos maravillosos, apreciados tanto por seguntinos como por visitantes.



Por último, Montserrat del Barrio ha explicado cómo acabó abriendo una agencia de viajes en Sigüenza, que ahora, afectada por la pandemia, comparte con la atención de una floristería en el mismo local, y con la apertura de una casa rural, originaria del siglo XVII, la Casa de los Judíos.



El Autobús de la Repoblación y la gira de la feria Presura21 cuenta con el apoyo del Grupo Red Eléctrica, incluida su filial Hispasat, Enisa, Cesce, el Ayuntamiento de Soria y los Gobiernos de Navarra y La Rioja, recorre cada verano diversas provincias del medio rural para poner en valor las iniciativas que se están desarrollando en él.



Mañana, el autobús cambia de comunidad y llegar a Burgos, en Castilla y León, con visitas a Belorado (día 28), Padroluengo (también el 28), y Salas de los Infantes y Quintanar de la Sierra, ambos el día 29.