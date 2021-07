CSIF considera deficitarias las plantillas de docentes para afrontar el curso 2021-2022 en CLM

martes 27 de julio de 2021 , 18:56h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera insuficiente la adjudicación provisional de Educación Primaria y segundo ciclo de Educación Infantil, así como de Maestros en institutos de educación secundaria, un total de 2.056 docentes interinos, y reclama que se refuercen las plantillas de cara a la adjudicación definitiva del 2 de agosto y que se proceda a la bajada de ratios.



La Consejería de Educación adjudicaba ayer 1.699 jornadas completas y 357 jornadas medias o parciales, una cifra que no palia las necesidades de la educación pública en la región, sobre todo después de la jubilación de cerca de 300 docentes y frente a un curso que exigirá mantener todas las medidas de prevención frente al Covid-19.



No en vano, la Administración regional todavía no ha certificado que vaya a mantener los 3.000 refuerzos contratados para hacer frente a la pandemia, además de que conservará las ratios máximas de 25 alumnos en Primaria.



El presidente del Sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, explica que “a la Consejería de Educación le dan igual las circunstancias, curso tras curso seguimos contando con un número escaso de docentes. No se terminan de poner fin los recortes que padece la educación pública desde 2012”.



A la desigualdad social que provocan las clases con un elevado número de alumnos se suma la disminución de la calidad de la enseñanza y la dificultad para aplicar con seguridad todas las medidas de prevención frente al Covid-19.



Responsable Covid

CSIF ha reclamado esta mañana en Mesa Sectorial que el reconocimiento de méritos de los responsables Covid ha de ser compatible con los que se otorgan por ser coordinador de prevención o jefe de departamento, además de pedir una compensación económica para esta figura.



En este sentido, Ranz señalaba que “los responsables Covid han tenido una enorme responsabilidad y sobrecarga de trabajo que podría haber sido solventada con la contratación de personal laboral y personal de enfermería, pero sin embargo la Administración ha preferido colocarles en una difícil situación”.