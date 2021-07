AIKE propone reabrir el aparcamiento de Dávalos y Ferias de Guadalajara bajo criterios integradores

lunes 26 de julio de 2021 , 13:46h

Susana Martinez, presidenta del grupo político Aike- A Guadalajara hay que quererla-, ha detallado junto al portavoz del grupo, Jorge Riendas, la propuesta que llevarán para el pleno de este viernes que pretende ofrecer “un servicio que tanto la ciudadanía como el comercio necesitan, mediante la creación de puestos de trabajo gestionados por entidades sociosanitarias o centros especiales de empleo.



La presidenta de la formación, ha explicado que “en marzo de 2011, el aparcamiento público de Adoratrices era inaugurado y se anunciaba en prensa que su uso por parte de los ciudadanos sería gratuito hasta que el Consistorio terminase los trámites para el alquiler en rotación y la venta en propiedad de sus plazas: un total de 423 y repartidas en dos plantas. Pero han pasado ya más de 10 años desde entonces, y el estado de la instalación sigue siendo la misma, aunque con una pequeña diferencia: su estado no es nuevo a estrenar a día de hoy, y su mantenimiento no ha sido el más idóneo en los últimos años a simple vista. A día de hoy, el aparcamiento se abre según un horario reducido y nada se sabe de las 10 plazas previstas para vehículos eléctricos con las tomas necesarias para cargar sus baterías, tal y como se indicó entonces como novedad, y ya que no vamos a ser pioneros por lo que se ha tardado, al menos sí deberíamos sumarnos a ello cuanto antes.”



El grupo ha recordado que, “tras la declaración del estado de alarma por la pandemia del COVID19, en marzo de 2020 se cerró el aparcamiento público de Dávalos, y ya ha transcurrido más de un año y sigue sin reabrirse, con el consiguiente perjuicio para residentes y comerciantes de la zona centro, máxime si tenemos en cuenta que con la remodelación del Mercado de Abastos también se suprimieron las plazas de aparcamiento que servían para favorecer el aparcamiento a las vecinas y vecinos que quisieran acercarse al centro.” Jorge Riendas, concejal portavoz en el Ayuntamiento, ha recordado que “a preguntas de este grupo municipal, tanto en el Pleno celebrado en el mes de septiembre del año pasado, como en el Pleno de marzo de este mismo año, desde el equipo de gobierno se nos dijo que desde Patrimonio se estaban trabajando en las diferentes alternativas para ver cuándo y cómo se reabriría, y que el problema principal era el personal municipal.



Según los datos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, dentro de su ámbito de estudio existen 6 aparcamientos de uso público: El Carmen, Santo Domingo, Plaza Mayor, Palacio Multiusos, Dávalos y Ferial. Un total de 1.275 plazas repartidas entre los seis parkings, y que entre Dávalos y Ferial supondrían 494 plazas, casi la mitad del total. La presidenta ha recordado que “existen ya aparcamientos concesionados y que están siendo gestionados por empresas privadas, pero disponemos de 3 aparcamientos (Ferial, Dávalos y Multiusos) que podrían ser utilizados para dinamizar los flujos de tráfico hacia sus ámbitos más cercanos y a la vez servir para la integración social de personas a través del trabajo y servicio que se presten: control de accesos, labores de mantenimiento, gestión de la recaudación, servicios de limpieza de vehículos, etc.”



Como ejemplo, han recordado que durante varios años, el aparcamiento de Dávalos ya fue gestionado por una asociación sociosanitaria local, un modelo que funcionó durante mucho tiempo y que ofrecía incluso servicios de limpieza para usuarios/as. Riendas ha explicado que “en el pleno de marzo de este año, cuando preguntábamos por el aparcamiento de Dávalos, la Sr. De Luz nos explicaba que “hay dos tipos de fórmulas; con medios propios o con medios ajenos”, y desde Aike creemos que es posible, dado el problema de personal municipal persistente que se viene transmitiendo desde el equipo de gobierno, la posibilidad de concesionar las gestión de ambos espacios para Centros especiales de Empleo y/o ponerlos a disposición de Asociaciones Socionsanitarias locales que trabajen con proyectos de empleo para personas jóvenes de más de 16 años que provengan de situaciones de vulnerabilidad especial, como pudieran ser jóvenes provenientes de casas de acogida o pisos de autonomía, que no cuentan con una red social ni de apoyo familiar y que necesitan subsistir por sí mismos aun careciendo en la mayor parte de los casos de estudios y de experiencia laboral.”



Jorge Riendas ha concluido la presentación de la propuesta insistiendo en que desde Aike se apuesta por una gestión directa y eficaz de los servicios públicos, y “aunque preferiríamos una gestión municipal directa con personal municipal propio, dada la insuficiencia de medios personales que desde la concejalía de patrimonio y empeleo se vienen manifiestando, también creemos que es posible concesionar con Centros Especiales de Empleo y/o asociaciones dedicadas a la búsqueda de trabajo para los jóvenes en el ámbito de los servicios sociales, como solución para la reapertura y puesta en marcha de ambos aparcamientos públicos, así como para personas mayores de 55 años o en situación de vulnerabilidad especial.”