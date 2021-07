Tremendo y "profundo cabreo" de la Plataforma del Tren en Guadalajara ante el protagonismo "que han querido tener algunos alcaldes del PSOE"

jueves 22 de julio de 2021

El portavoz y coordinador de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril convencional de Guadalajara, Pedro Rubio, ha mostrado su "profundo cabreo" ante el protagonismo que han querido tener algunos alcaldes del PSOE y miembros de esta plataforma, al arrogarse el trabajo "de todos" a la hora de conseguir que Renfe restablezca para otoño la frecuencia de los trenes para la Sierra Norte. Ha remarcado que, además, tan solo se habla de recuperar dos servicios, algo con lo que no "no se van a conformar", sino que lucharán para tener los que había antes de la pandemia "o más".



Así de contundente se ha mostrado el portavoz de esta Plataforma, Pedro Rubio, acompañado de otros alcaldes y concejales de pueblos afectados, la mayoría del PP, y del coordinador de Unidas Podemos y diputado provincial, Daniel Touset, a las puertas de la estación de RENFE. Ha asegurado que el mérito de lo que se ha conseguido hasta ahora es de toda la plataforma y no solo de unos pocos, en alusión clara a los alcaldes de Sïgüenza o Jadraque y del secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, entre otros.



"Me cabrea profundamente que del trabajo de todos se quieran adueñar estos alcaldes de nuevo cuño y políticos de viejo cuño" tan solo porque "les pueda interesar políticamente" cuando haya elecciones, ha señalado. Además, ha hecho referencia a la comparecencia realizada por Bellido y estos regidores, este mismo miércoles en Guadalajara.



Según Rubio, en la rueda de prensa, estos alcaldes dejaron entrever que el trabajo de la plataforma quedaba "difuminado" mientras ellos fueron "los buenos de la película". Ha recordado que cuando se creó la plataforma en el año 2003 se dejó claro que este órgano no debía de usarse de forma partidista para evitar que se difuminaran como pasó en otras provincias.



Objetivo: más trenes

En referencia a la recuperación de los trenes que había antes de la pandemia, Rubio ha incidido en que, el principio de acuerdo habla de recuperar "algunos" trenes, en concreto el primero y el último del día para otoño, lo cual beneficiará a unos 20.000 ciudadanos del Alto Corredor del Henares, pero ha recalcado que su objetivo es conseguir más.



También ha señalado que la percepción inicial era que estos primeros trenes se iban a recuperar para mayo, fue una sorpresa que no se recuperaran, y ahora se habla de otoño. Explica que hay “temor” por si la renovación que se va a realizar próximamente en RENFE pueda influir negativamente en que decisiones como esta no se lleven a cabo.



Además, Rubio ha lamentado que el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, nunca les haya recibido para mostrarle esta preocupación, y el "desprecio y arrogancia" mostrado por el ya exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, no descartando que las quejas de los vecinos del Alto Corredor del Henares por esta cuestión hayan influido algo a la hora de que el presidente Pedro Sánchez "se lo haya quitado de en medio".



Para el alcalde de Yunquera de Henares y recién elegido presidente del PP provincial, Lucas Castillo, aunque la recuperación de estos servicios es una buena noticia, ha recordado algunas promesas incumplidas, ya que la primera idea hablaba de la puesta en marcha de estos servicios en primavera y no ha sido así.



Castillo también ha aprovechado para, como presidente del PP en Guadalajara, dar las gracias a los parlamentarios nacionales de la formación en este tema y a la solidaridad de algunos alcaldes y concejales, asegurando que Yunquera está en esta plataforma no solo por sus intereses sino por solidaridad con la comarca. "Hemos sido leales con la plataforma, yendo de la mano y no por libre", ha señalado.



Por su parte, el alcalde de Espinosa de Henares, Eduardo Navarro, ha señalado que en su pueblo seguirán luchado para recuperar los servicios para sus vecinos.