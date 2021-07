Denuncian que Castilla La Mancha "se sitúa en el puesto número 12 en cuanto a pauta completa de vacunación a nivel nacional"

lunes 19 de julio de 2021 , 18:20h

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha criticado el “triunfalismo” del presidente regional, Emiliano García-Page, en cuanto al proceso de vacunación en la Comunidad Autónoma, ya que en Castilla-La Mancha todavía queda un 46% de la población por vacunar en pauta completa, lo que nos sitúa en el puesto número 12 a nivel nacional.



Así lo ha indicado en rueda de prensa en el Parlamento regional, donde ha mostrado la preocupación del PP-CLM por la “ralentización del proceso de vacunación en Castilla-La Mancha” y ha censurado que el Gobierno de Page esté “más preocupado por la propaganda y los anuncios que en volcar todos los recursos necesarios en el proceso de vacunación”.



Moreno ha destacado que en la región solo tiene la puta completa de vacunación el 54% de la población, lo que significa que hay 11 comunidades autónomas que están vacunando a “más celeridad y rapidez” que Castilla-La Mancha.



Por ello, según los datos del Ministerio de Sanidad, el diputado del PP-CLM ha indicado que en la franja de 60 a 69 años, el 34% de la población está pendiente de vacunar en pauta completa; en la franja de 30 a 39 años, “todavía falta el 40% por poner la primera dosis” y en la franja de 20 a 29 años, solo el 8,5% de la población tiene la pauta completa de la vacuna. “Son unos datos muy preocupantes”, ha dicho.



Moreno ha asegurado que los castellano-manchegos están mostrando su “malestar y cabreo” en las redes sociales de la propia Consejería de Sanidad del Gobierno de Page, calificando su actuación de “vergonzosa”, ya que “están más pendientes del autobombo que de la gestión”.



El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular ha lamentado que el Gobierno de Page no está tomando “ni una sola medida” para prevenir que la Incidencia Acumulada a 7 días continúe subiendo. Además, ha recordado que Castilla-La Mancha es la región que menos pruebas diagnósticas hace de toda España.



Moreno ha pedido a Page que “se tome esta situación con mucho más rigor”, ya que “no se pueden anunciar medidas genéricas que afectan al conjunto de la población y luego no cumplirlas”. “No se puede jugar con la salud de los castellano-manchegos”, ha aseverado.



Igualmente, ha recordado que la pasada semana el Gobierno regional anunciaba que estaría lista la autocita para mayores de 16 años, algo que ha resultado ser “mentira”. “Anunciar estas medidas sin tener la capacidad de atender las demandas que se producen es un evidente fraude a la ciudadanía”, ha afirmado el parlamentario regional.



Así, Moreno ha reclamado un reforzamiento extraordinario de la Atención Primaria en Castilla-La Mancha para intensificar el proceso de vacunación en la región. Además, ha informado que en las últimas horas se ha conocido que las diferentes gerencias de Atención Integral no van a tener todas las vacunas para la primera dosis de esta semana, lo que se trata de un “engaño más y una falta de respeto” del Gobierno de Page.



“Page no merece seguir siendo presidente de Castilla-La Mancha”, ha finalizado.