Asaja se planta ante las declaraciones de Garzón sobre la carne y exige "una clara rectificación o que se vaya"

jueves 08 de julio de 2021 , 18:26h

ASAJA denuncia la persecución insoportable al sector ganadero, encima promovida por destacados miembros del Gobierno, y exige al ministro de Consumo, Alberto Garzón, una clara rectificación de sus declaraciones demonizando el consumo de carne, impropias de un responsable público que dice representar los intereses de todos los españoles.



De lo contrario, “al ministro solo le queda una salida, dimitir, o en su caso ser cesado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”, subraya ASAJA, que pide al ministro de Agricultura, Luis Planas, que dé un paso al frente y defienda al sector ganadero, “que es su primera obligación, no guardar las espaldas de sus correligionarios”.



El presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, ha calificado de “falsas” las afirmaciones que Alberto Garzón sostiene en el vídeo distribuido por el propio ministerio de Consumo. Distorsiona los datos para culpabilizar a los ganaderos de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque atribuye el 14,5 por ciento al ganado, cuando las cifras del propio Ministerio de Transición Ecológica reducen el impacto al 9 por ciento, muy lejos de las emisiones de otros sectores como el transporte (27%) o industria (21%). También falso es que el consumo de agua sea tan desorbitado, puesto que en su mayoría se trata de agua de lluvia, que el ganado obtiene a través de la propia alimentación, no recursos que se resten a los recursos de agua de la población general.



Igualmente, Donaciano Dujo arremete contra la descalificación “desde la ignorancia, pero también desde la mala fe” de la carne como alimento saludable. “Cuando el señor ministro dice que los españoles consumimos mucha carne, habría que contestarle que precisamente España tiene una de las mayores esperanzas de vida de todo el planeta, así que no será la carne tan mala, ¿o solo llegan a viejos los vegetarianos?”.



ASAJA lamenta que el ministro utilice un lugar privilegiado “y pagado por todos para defender una ideología, sin importarle crucificar a un sector entero, que aporta empleo, que aporta vida en los pueblos y que, no lo olvidemos, es de los poco que descontamina, porque gracias al ganado se mantienen amplias superficies naturales que contribuyen a la fijación de carbono, y que si no caerían en el abandono y serían pasto fácil de incendios”, señala Donaciano Dujo.



Por ello, la OPA señala que “el señor Garzón resta más que suma en un Gobierno que ya ha tropezado varias veces con el sector ganadero y agrícola, que al parecer molesta y contra el que es más fácil arremeter que contra otros. “El campo se siente perseguido, acosado y harto”, apunta el presidente de ASAJA, que lamenta que “nuestros políticos no sean tan duros con todos los productos que entran de fuera”.



Por último, el presidente de ASAJA Castilla y León apela a los consumidores “para que sigan eligiendo lo mejor, los alimentos de aquí, carnes producidas con mimo por nuestros ganaderos, y con las máximas garantías”.