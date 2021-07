Rocío Carrasco ficha por 'Sálvame'

lunes 05 de julio de 2021

Ya lo anunciaron este fin de semana en Viernes Deluxe, Rocío Carrasco iba a pisar el plató de Sálvame este lunes para dar una gran y sorprendente noticia. Y, al comenzar la emisión, el equipo ya ha dado una pista más: la hija de la Jurado ha fichado por el programa.



Muchas son las opciones que los tertulianos han planteado: desde que tenga su propia sección hasta que sea la presentadora durante el verano. Algunos se han planteado la opción de que sea colaboradora como el que más y, de paso, pueda hablar de su clan largo y tendido como no ha hecho durante las últimas dos décadas.



Sin embargo, hay otros que han sostenido que no la veían como colaboradora, pues si no se ha pronunciado sobre muchos temas, ahora no lo iba a estar sentada en plató durante 5 horas al día sabiendo que se habla de su familia y de su ex.



"Ni yo estoy preparada para Sálvame, ni Sálvame está preparado para Rocío Carrasco", declara una muy feliz Rocío Carrasco en el anuncio de su llegada al programa del que, en marzo, su exmarido fue despedido.