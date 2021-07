LA PEOR CARA DEL PSOE : El Gobierno de Sánchez acerca al preso etarra que dijo : "Si me dieran otra oportunidad en esta vida, cogería un arma y retomaría la lucha armada aunque fuera solo"

jueves 01 de julio de 2021 , 19:31h

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido acercar al País Vasco al terrorista de ETA que afirmó: «Si me dieran otra oportunidad en esta vida, cogería un arma y retomaría la lucha armada aunque fuera solo». Se trata de Iñaki Bilbao, alias ‘Txikito, que dejará el Centro Penitenciario de Puerto III de Cádiz para ir a Topas, en Salamanca.



ñaki Bilbao, el preso de ETA que representa el ala más dura de la organización terrorista en las cárceles; el mismo que en varias ocasiones propugnó amenazas contra jueces como Baltasar Garzón, Teresa Palacios y Fernando Andreu. Así lo recuerda la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) tras conocer que el Gobierno de Sánchez/PODEMOS ha aprobado su traslado desde el centro penitenciario de Puerto III al de Topas (Salamanca). Junto al suyo se ha dado luz verde a otros seis etarras, varios de ellos con delitos de sangre.



El Gobierno de Sánchez/PODEMOS ha comunicado este jueves las decisiones aprobadas sobre los traslados. De acuerdo a los datos que maneja la AVT, todos los presos de ETA se encuentran ya en prisiones "de Madrid hacia arriba": "Los ha acercado a todos, hoy incluso ha sido el turno de Iñaki Bilbao, famoso por amenazar a jueces durante los juicios", afirman desde la asociación.



Iñaki Bilbao fue condenado en 2004 por la Audiencia Nacional a 52 años de prisión como autor del asesinato de Juan Priede Pérez. También ha sido condenado en varias ocasiones por amenazar de muerte a jueces como Garzón, Teresa Palacios y Fernando Andreu. Se trata de uno de los representantes del ala más dura de ETA, crítico con la decisión de dejar las armas y firme defensor de retomar la violencia para alcanzar los objetivos marcados por la banda terrorista. "La Secretaría General ha dispuesto su progresión a segundo grado y, a propuesta de la Junta de Tratamiento de Puerto III, su traslado al centro salmantino", informa Instituciones Penitenciarias.



Con este beneficio penitenciario, el Gobierno de Sánchez/PODEMOS liquida la política de dispersión de etarras, ya que, junto a Bilbao, el Gobienro de Sánchez/PODEMOS ha acordado el traslado de otros siete presos de la banda terrorista.



Desde hoy ya no queda un etarra en las cárceles de Andalucía y los 190 presos etarras se encuentran en ya en cárceles situadas entre Madrid y el norte de España, 51 de ellos en centros que van a pasar a ser gestionados por el Gobierno vasco.



La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que el Gobierno de Sánchez/PODEMOS ponga fin a la política de dispersión, que considera «antesala de la impunidad», con un terrorista que ha manifestado abiertamente su voluntad de volver a matar.»Desgraciadamente, tenemos la convicción de que esta sangría de acercamientos no es sólo un cambio de prisión: son la antesala de las progresiones de grado, los permisos penitenciarios, la libertad condicional o incluso indultos», señala la AVT en su comunicado