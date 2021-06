Luis Manuel Monforte, elegido nuevo secretario general de UGT Castilla-La Mancha

miércoles 30 de junio de 2021 , 17:22h

El hasta ahora secretario de Organización, Comunicación y Formación de UGT Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, ha sido elegido con el 83% de los votos nuevo secretario general de UGT CLM durante el Comité Regional del sindicato celebrado hoy en Toledo.



Tras este Comité Regional –máximo órgano de gobierno entre los Congresos Regionales- la Ejecutiva queda conformada por las siguientes personas: Luis Manuel Monforte, secretario general; Javier Flores, secretario de Organización; Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo y Política Sindical; Marta Gil, secretaria de Igualdad y Política Social; y Begoña García, secretaria de Formación y Proyectos.



Después de su paso por UGT Servicios Públicos –donde ha sido responsable del Sector Autonómico y del Sociosanitario-, Monforte entró en marzo de este año en la Ejecutiva de UGT Castilla-La Mancha para ocuparse de los ámbitos de Organización, Comunicación y Formación. Ahora asume la Secretaría General de UGT en la región con la vista puesta en seguir incrementando la afiliación y el número de delegados y en contribuir lo máximo posible a la recuperación de esta tierra, haciendo hincapié en los colectivos más vulnerables y más afectados por la actual crisis.



No sin antes agradecer la labor desarrollada en estos meses por la anterior secretaria general de UGT CLM, Olga Arribas, Monforte ha puesto en valor que este Comité Regional ha ratificado el proyecto que se inició con ella y que está centrado en el compromiso del sindicato con los trabajadores y trabajadoras de Castilla-La Mancha, “algo que nos lleva a pelear duro por no dejar a nadie atrás”.



El recién elegido secretario general de la Unión General de Trabajadores de Castilla-La Mancha ha resaltado que el proyecto al que hoy se ha dado continuidad es un proyecto “de unión” en el que están plenamente involucradas las federaciones, las uniones provinciales y toda la Ejecutiva. “Es un relevo natural”, añadía.



Luis Manuel Monforte, el secretario general territorial de UGT más joven

Se da la circunstancia, además, de que Luis Manuel Monforte es el secretario general territorial de la UGT más joven de España, una juventud que comparte con el resto de miembros de la Ejecutiva y a la que hacía mención el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.



En sus declaraciones a los medios de comunicación, Álvarez ha tenido palabras de agradecimiento para Olga Arribas, tanto por el trabajo desarrollado al frente del sindicato en la región como por su disposición a la hora de pasar el ámbito confederal para ocuparse de un área tan importante como la Igualdad.



En relación al cambio al frente de la Secretaría General de UGT CLM afirmaba que “encaramos este proceso con la idea de seguir con el trabajo iniciado y con una dirección joven, muy implicada en los problemas diarios de Castilla-La Mancha y con muchas ganas de romper con las viejas costumbres del sindicalismo para pasar a hacer un sindicalismo reivindicativo y pegado a los problemas de los trabajadores y trabajadoras”.



Sostiene que la región “tiene muchas dificultades en casi todos los rincones”. En este punto hacía referencia al sector de la logística, “con unas condiciones -tanto desde el punto de vista de la contratación como desde el punto de vista salarial- absolutamente incompatibles con que la gente pueda vivir dignamente”. Apuntaba que en esta comunidad “también tenemos un sector industrial con problemas y, por si fuera poco, una parte de Castilla-La Mancha forma parte de esa España despoblada que necesita ser revitalizada”. Por tanto, “tenemos por delante un trabajo muy importante”.



Pepe Álvarez: “El acuerdo de pensiones restaura los derechos acordados en 2011”

Por otro lado, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado que la firma del acuerdo de pensiones de mañana es “muy importante, porque viene a poner fin a una situación de interinidad y zozobra que hemos vivido en nuestro país, en especial las y los pensionistas y las personas que vamos a acceder en el futuro a la jubilación. Con este acuerdo se pone fin a un periodo difícil y complejo”.



Asimismo, ha remarcado que “para nosotros era importante también que el acuerdo no fuera de cualquier manera”. En este sentido, ha señalado que “restaura los derechos que acordamos en el año 2011 y, por lo tanto, se deroga la reforma de pensiones del Gobierno de Mariano Rajoy, una condición absolutamente necesaria para nosotros y para poder continuar la segunda fase de negociación, en la que se tratarán todos los demás elementos que tienen que ver, sobre todo, con el propio reequilibrio de las fuentes de financiación de la Seguridad Social”.



Respecto a la reforma de pensiones de 2013, ha remarcado que “nunca se debió haber hecho sin el consenso y el acuerdo” que siempre han presidido todos los cambios que se han realizado en materia de Seguridad Social en los últimos años en nuestro país.



Ha explicado que el acuerdo de pensiones restituye la revalorización automática de las pensiones, en los mismos términos que la teníamos en el año 2011, y deroga el factor de sostenibilidad, que nunca se ha puesto en marcha y que estaba suspendido hasta el año 23.



Además, “hemos conseguido mantener las jubilaciones anticipadas involuntarias en unas condiciones óptimas, introduciendo nuevos elementos que antes no estaban recogidos. Hemos logrado mantener las mismas cuantías, y mejorarlas cuando las trabajadoras/es tienen una larga carrera profesional”.



Ha aclarado que, aunque “es verdad que en esta negociación no hemos conseguido que los trabajadores/as con 40 años cotizados pudieran jubilarse con el 100%, tal y como ocurre en otros países como Francia o Italia, se ha abierto la puerta en esa dirección, algo que hay que poner en valor, si somos conscientes de que esta negociación se ha desarrollado con una crisis económica de caballo en nuestro país.