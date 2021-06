Importante incremento en el número de alumnas y alumnos de Guadalajara que obtienen plaza en el centro elegido en primera opción para el próximo curso

miércoles 30 de junio de 2021

El próximo curso escolar se incrementará notablemente el número de alumnas y alumnos que comenzarán las clases en el centro que habían elegido como primera opción en su solicitud de escolarización, según ha destacado el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes, que ha informado sobre los resultados del proceso de escolarización para el próximo curso en su fase ordinaria.



Del total del alumnado que se incorpora por primera vez al sistema educativo en la provincia, en Educación Infantil han obtenido plaza en el centro elegido como primera opción el 93,7 por ciento del alumnado solicitante, frente al 85,9 por ciento que lo obtuvieron el pasado curso. En cuanto al alumnado que pasa a cursar estudios de Educación Secundaria Obligatoria, el 89,2 por ciento lo hará en la plaza que pidieron como primera opción en su solicitud, frente al 82,6 por ciento del pasado curso.



El porcentaje es aún mayor en cuanto a los estudios de Bachillerato, en los que el 95,1 por ciento de las alumnas y alumnos han obtenido plaza en el entro solicitado como primera opción, frente al 86,4 por ciento que lo consiguieron el pasado curso.



El delegado de Educación, Cultura y Deportes ha manifestado su satisfacción ante estos datos que “evidencian un importante incremento en la asignación de las plazas solicitadas en primera opción, lo que para nosotros como autoridad educativa nos alegra enormemente porque nuestra voluntad es que el alumnado curse sus estudios con el mayor grado de bienestar posible, al tiempo que garantizamos la conciliación familiar” y ha incidido en la necesidad de formalizar la matrícula de la plaza asignada.



Ángel Fernández-Montes ha recordado que el proceso establece la plaza que se adjudica a cada alumna y alumno, pero dicha adjudicación no se hace efectiva hasta que no se presenta la matrícula.



En este sentido, el delegado ha reiterado que si no se realiza la matrícula en tiempo y forma la plaza adjudicada se pierde. Ayer se abrió el plazo de matriculación para todos los niveles y permanecerá abierto hasta el 6 de julio para Educación Infantil y Primaria y hasta el 9 del mismo mes para Secundaria y Bachillerato. Las matrículas se pueden realizar en el centro asignado o a través de la Plataforma Educamos.



Asimismo, el responsable provincial de Educación ha recordado que quienes no estén conformes con la plaza obtenida tienen ahora opción de solicitar una mejora de su plaza entrando en un proceso de gestión de vacantes, siempre que hayan participado en el proceso ordinario de solicitud. La publicación de la asignación de dichas vacantes se realizará el 21 de julio y la matriculación del alumnado que haya participado en dicho proceso se llevará a cabo los días 1 y 2 de septiembre.



Para quienes no hayan participado en el proceso ordinario de escolarización, desde el pasado 15 de junio, se encuentra abierto un proceso extraordinario de solicitud de plaza que finalizará el 31 de agosto con adjudicación de plazas el 7 de septiembre.



Nuevos centros y mejoras



El próximo curso comenzará en la provincia con algunas novedades en cuanto a centros escolares. Una de estas novedades será la creación de un nuevo Centro Rural Agrupado (CRA) en Cobeta que se ubicará en las antiguas escuelas del municipio y contará, inicialmente, con 6 alumnas y alumnos con edades comprendidas entre los 3 y 9 años. El Gobierno regional ha invertido cerca de 45.000 euros en la adaptación del centro, cuyo coste de funcionamiento anual supera los 92.000 euros.



La puesta en marcha de este nuevo CRA es, según ha destacado el delegado de Educación, Cultura y Deportes, “la muestra más evidente del interés de este Gobierno regional por acercar la educación a cualquier rincón de la provincia, favoreciendo la actividad en el mundo rural, fijando población y garantizando la igualdad de oportunidades educativas para el alumnado indistintamente del lugar en el que residan”. “Las prioridades de un Gobierno se establecen en su política de actuaciones concretas y la puesta en marcha de este CRA es un hecho que avala esa apuesta firme por nuestro territorio desde la educación” ha añadido Fernández-Montes.



Junto a este nuevo CRA, la provincia estrenará en septiembre el nuevo edificio del IESO Harévolar de Alovera, un inmueble de nueva creación que está en estos momentos en las últimas fases de su construcción y que contará junto a las aulas con laboratorio, biblioteca, cafetería, polideportivo y espacios para administración.



En la capital se están realizando ya trabajos de adaptación del edificio del CEIP El Balconcillo, que a partir de septiembre acogerá al alumnado del nuevo centro número 17 de la ciudad. Al mismo tiempo, a lo largo del verano, se adaptarán los edificios del antiguo colegio Río Tajo, en el que se ubicará desde septiembre la Escuela Oficial de Idiomas y el inmueble que ocupaba ésta y que será la sede del Centro de Educación de Personas Adultas Río Sorbe.



Asimismo, en septiembre dispondrá de nuevos espacios el IES Alejo Vera de Marchamalo, que contará con un edificio anexo con dos plantas, que dispondrá de nuevas aulas en su planta alta y con una sala de usos múltiples en la planta baja, en el que se va a instalar un gimnasio para el ciclo de FP



Acondicionamiento Físico y Deportivo.



En Chiloeches el IES Peñalba dispondrá también el próximo mes de septiembre de dos aulas más y también el IESO número 1 de Torrejón del Rey tendrá en septiembre nuevos espacios, con lo que concluirán los trabajos de adaptación de este centro.



Está previsto que las clases del curso 2021/22 comiencen el 9 de septiembre para el alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.



El delegado ha agradecido una vez más el enorme esfuerzo que ha realizado toda la comunidad educativa, desde el alumnado, personal docente y no docente, familias y administración educativa, en el curso que ha finalizado. En este sentido, Fernández-Montes ha destacado que “con el paso del tiempo seremos capaces de medir la trascendencia que en la educación ha tenido el esfuerzo que hemos realizado este año para mantener la presencialidad”.



El titular provincial de Educación ha manifestado que afronta el próximo curso educativo esperanzado ante la evolución de los datos de la pandemia, si bien ha precisado que “no podemos bajar la guardia y hemos de mantener las medidas de seguridad sanitaria ante la presencia del virus y así lo vamos a hacer”.