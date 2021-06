El PP de Azuqueca critica que el Gobierno municipal de Blanco está incumpliendo la ordenanza contra la ocupación ilegal de viviendas

martes 29 de junio de 2021

Los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca quieren saber cómo está la situación de la ocupación ilegal en Azuqueca y los problemas que está generando, así como las acciones o medidas que está llevando a cabo el Gobierno municipal para atajar una situación que preocupa, y mucho, a los azudenses.



En este sentido, los populares recuerdan el intenso conflicto que se generó hace ya cuatro años con algunas de las viviendas ocupadas en Azuqueca, que llevó a iniciar el proceso de desalojo de algunos de los inmuebles por la vía judicial. Señalan también desde el PP que hace ya un año que se aprobó en Pleno la elaboración de un plan contra la ocupación ilegal de viviendas, así como reclamar reformas legales para proteger a los propietarios afectados, agilizando la restitución de las viviendas, y para tratar de minimizar la ocupación.



“Como ocurre con otros muchos temas de interés para los azudenses, el alcalde y su equipo se han olvidado de dar cuentas de sus gestiones, si es que han hecho algo al respecto”, apunta la portavoz del PP, Aure Hormaechea, que ha pedido por escrito toda la información relativa a la ocupación ilegal de viviendas en Azuqueca, así como una reunión urgente con el concejal responsable de Derechos y Libertades, David Pinillos, quien recientemente ha participado en una reunión con representantes de otros municipios para abordar de forma conjunta el problema de la ocupación de viviendas.



“Nos hemos enterado por la prensa, de que en esa reunión los asistentes han expuesto la situación de estas ocupaciones en su localidad, sin embargo en Azuqueca el Gobierno municipal no informa de nada ni a los vecinos, ni a la oposición, es como si para ellos no existiéramos”, lamenta la portavoz del Grupo Popular, que quiere saber si desde el Ayuntamiento se está haciendo un seguimiento de la situación, si se conoce el número de familias o las características y condiciones de los ‘okupas’, si hay niños sin escolarizar o si los Servicios Sociales están actuando de alguna manera.



Desde el Partido Popular reclaman claridad en este asunto, y quieren saber hasta dónde llega la acción del Ayuntamiento y qué se está haciendo.



Hormaechea insiste en que la ocupación ilegal es un tema muy grave, que en Azuqueca ha generado muchos conflictos, y que en muchas ocasiones ha sido motivo de debate en el Pleno, donde el PP ha planteado propuestas y soluciones, siempre insistiendo en la necesidad de poner el acento sobre las actuaciones de mafias -dedicadas en muchos casos al tráfico de drogas o de personas- o mediante violencia, y las ocupaciones relacionadas con desahucios o por parte de personas en situación de vulnerabilidad.



Ordenanza sobre Seguridad y Convivencia



“El Gobierno municipal está incumpliendo la normativa que aprobó en Pleno. No pueden permanecer ajenos a un situación que genera conflicto y preocupación entre la población, y hay medidas que sí se pueden adoptar desde el Ayuntamiento”, aseguran desde el PP.



En este sentido, recuerdan que ocupación ilegal de viviendas en Azuqueca es un tema que quedó recogido en la Ordenanza sobre Seguridad y Convivencia, aprobada en agosto de 2020 por el Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca, y que debería haberse revisado antes de junio de este año, según recordaba la portavoz del PP en el último Pleno municipal.



Hormaechea apunta que esa Ordenanza dice textualmente que “se ha considerado la necesidad de articular medidas que permitan una protección jurídica, complementaria a la articulada en los ámbitos estatal y autonómico, ante la proliferación en nuestro municipio del fenómeno de ocupación ilegal de viviendas, al objeto de defender la propiedad privada y garantizar la seguridad y convivencia ciudadanas”.



Además, en el punto 2 del artículo 134 de esta norma se indica que por acuerdo de Pleno, “se creará una comisión informativa de seguimiento que velará por la eficacia, la transparencia y el control del fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas”. Por su parte, el artículo 135 de la ordenanza habla también del Plan Municipal contra la ocupación ilegal que “garantice la restitución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, en coordinación con el Gobierno autonómico y en el marco de las medidas que éste adopte en el ámbito de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal”.



“La ordenanza municipal está en vigor, pero es papel mojado. El alcalde y su equipo no han cumplido ninguna de las condiciones que recoge, incluida que “el Ayuntamiento de Azuqueca dispondrá de un servicio de asesoramiento y orientación jurídica a los propietarios y víctimas de estos ilícitos frente a tales conductas que violentan el ordenamiento jurídico y menoscaban los derechos de propiedad y vivienda”. “Es simplemente, lamentable”, asegura la portavoz del PP, que espera que el concejal responsable del área ofrezca todas las explicaciones y la información requerida por el Grupo Popular.