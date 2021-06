El COACM se reúne con la JCCM, para dar un nuevo impulso a los programas de rehabilitación de vivienda

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 25 de junio de 2021 , 12:03h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Con el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) aún en plazo de presentación de solicitudes, y la inminente publicación de las nuevas ayudas de Fondos Europeos Next Generation, del Plan de Vivienda y de las Ayudas a la Rehabilitación en Vivienda Rural, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla – La Mancha se ha puesto a disposición de la JCCM para difundir al máximo todos estos programas, y ampliar su iniciativa de constituirse en oficina de ayuda a la rehabilitación con cinco sedes ubicadas en cada una de las demarcaciones provinciales.



Este miércoles, el Consejo Superior de Arquitectos de España convocó una jornada de formación en la que se marcaron las directrices en cuanto a la reactivación económica del sector, en la etapa post COVID, a las que se va a sumar el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM). Para conseguir los objetivos de reactivación del sector de la construcción, de captación de trabajo para los colegiados y mejora de la competitividad de los arquitectos, se han planteado unas líneas actuación claras entre las que se incluyen la interlocución con las administraciones, la creación de un mapa de ayudas, el posicionamiento público institucional o la creación de las Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación.



En este contexto, en la mañana de ayer, Elena Guijarro, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha; los responsables de las ayudas a la Rehabilitación en las demarcaciones de Guadalajara, de Toledo, de Albacete y de Ciudad Real del COACM, Javier Abad, Emilio León, Ana Teresa García y Fidel Piñas respectivamente, han mantenido una reunión semipresencial con Inés Sandoval, directora general de vivienda de la JCCM, en la que se han puesto sobre el tapete todo lo que tiene que ver con las ayudas a la rehabilitación, procedentes tanto de fondos europeos como de otras instituciones, incluida la propia Junta de Comunidades. Estas ayudas se pondrán a disposición de ciudadanos y empresas, con el doble objetivo de mejorar el parque inmobiliario y de impulsar la recuperación económica de la región.



Una de las inquietudes que los miembros del COACM han planteado a la directora general es el estado del PREE, Programa de Rehabilitación Energética de Edificios puesto que, hasta el 31 de julio, permanece abierto el plazo de presentación de proyectos. “Es fundamental que, entre todos, demos la máxima difusión a estas ayudas para que lleguen al mayor número de personas posible. Las actuaciones subvencionadas, además de contribuir a lograr los objetivos de ahorro energético y reducción de emisiones a la atmósfera, pueden suponer un gran ahorro económico para los propietarios de las viviendas rehabilitadas”, afirma Elena Guijarro.



En la reunión abordaron tres temas fundamentales en cuanto a la rehabilitación del parque inmobiliario de la región: el próximo Plan de Vivienda, los Fondos Europeos Next Generation, gestionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ofrecerán ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, por último, en el marco del llamado reto demográfico, las ayudas a la Rehabilitación en Vivienda Rural.



Inés Sandoval ha informado en el transcurso del encuentro que desde la Consejería de Fomento se pretende impulsar la estrategia frente al reto demográfico por medio de una línea de ayudas a la rehabilitación de la vivienda para las zonas afectadas, destinada principalmente a mejoras en accesibilidad. El COACM forma parte de la mesa de cohesión territorial de Castilla-La Mancha, representado por su decana. Uno de los objetivos marcados dentro de este plan estratégico es la regeneración y rehabilitación de viviendas en el entorno rural. “Desde el comienzo de la pandemia, el COACM ha defendido la importancia tanto del mantenimiento de servicios públicos en los entornos rurales como de la necesidad de inversión en los mismos, puesto que pueden convertirse en un foco de reactivación económica fundamental en un nuevo estilo de vida más alejado de las ciudades”, añade la decana.



La delegación de arquitectos ha puesto al día a la directora general de la Vivienda sobre el estado de la iniciativa que condujo, hace ya unos meses, al COACM constituirse en oficina de ayuda a los ciudadanos para la gestión de los fondos para rehabilitación de vivienda, independientemente de su procedencia, por medio de profesionales colegiados en cada una de las demarcaciones provinciales. El COACM formó entonces a gestores de estas ayudas en cada provincia de CLM y creó la figura del gestor-rehabilitador, reconocida ahora por el MITMA. Así, “si cualquier ciudadano de nuestra región quiere emprender la rehabilitación de su vivienda, lo mejor que puede hacer es dirigirse a cualquiera de las sedes provinciales del COACM, o a la regional, donde recibirá la ayuda que necesita”, enfatiza la decana.



Ahora, el COACM, como así se lo ha hecho saber a Sandoval en la reunión, pretende ampliar esta exitosa iniciativa a los próximos Fondos Next Generation. De este modo, desde COACM se asesorará a los interesados que podrán resolver dudas, realizar proyectos, así como gestionar y tramitar expedientes susceptibles de subvención. Por medio de estos fondos serán subvencionables las obras de rehabilitación, e incluso las oficinas de ayuda a la rehabilitación, que tendrán una asignación económica por cada proyecto tramitado. “La novedad de estas ayudas es que en la convocatoria prevista para esta año contarán con desgravaciones fiscales de modo que los beneficiarios de las mismas no se verán obligados a tributar por las cantidades recibidas en forma de subvención”, concluye Guijarro.